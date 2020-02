Alle wissen, dass Wahlkampf ist. Als SPD-Fraktionschef Christian Müller am Mittwoch nach seiner Rede im Stadtrat wieder Platz nahm, waren viele Stadträte doch überrascht von der Schärfe seiner Angriffe auf den Noch-Bündnispartner CSU. "Das, wofür Sie sind, ist Populismus ohne Grundlage. Ihre Partei bringt verkehrspolitisch nichts zustande. Das Einzige, was Sie können, ist Wohnungsbau aufzuhalten. Das ist nahezu skandalös", sagte Müller, als es im Planungsausschuss um den neu entstehenden Stadtteil Freiham im Münchner Westen ging. Auf der Tagesordnung standen zwei Beschlussvorlagen: zum einen der Aufstellungsbeschluss, mit dem die detaillierte Planung für einen Teil des nächsten Realisierungsabschnitts startet (der erste mit 4400 Wohnungen ist im Bau). Zum anderen ging es um ein Mobilitätskonzept für den Stadtteil, in den bis Mitte des nächsten Jahrzehnts mehr als 25 000 Menschen ziehen sollen.

Auslöser für Müllers Brandrede waren Änderungsantrage der CSU. Beim Mobilitätskonzept lehnt sie die Reduzierung der Parkplätze ab, so lange der öffentliche Nahverkehr nicht ausreichend ausgebaut sei. Zudem fordert die CSU, den Bau der mindestens 6000 Wohnungen im zweiten Abschnitt an die geplante U5-Verlängerung von Pasing nach Freiham zu koppeln. Der Abschnitt "kann erst in Betrieb gehen, wenn die Erschließung mit der U-Bahn gesichert ist", fordert die CSU. Die ersten Wohnungen im zweiten Abschnitt sollen von 2028 an gebaut werden. Die U-Bahn nach Freiham soll aber frühestens 2035 fahren, zudem ist offen, wer für die Kosten von geschätzten 750 Millionen Euro aufkommt. Gut möglich, dass es mit der U-Bahn länger dauert - und, wenn es nach der CSU ginge, dann auch mit der Besiedlung Freihams.

"Die CSU verspricht, dass auch in Zukunft jeder mit dem Auto überall hinfahren kann", sagte Müller und fuhr sarkastisch fort: "Planieren wir die Aubinger Lohe, bauen eine schöne Parallelstraße und schaffen ein autogerechtes Viertel." Zudem wies er darauf hin, dass Freiham bereits an zwei S-Bahnhöfe angebunden sei: den S8-Halt Freiham im Süden des Stadtteils und den S4-Halt Aubing im Norden. Die Kapazität des S-Bahn-Netzes reiche zwar schon jetzt nicht mehr. Doch für die S-Bahn zuständig seien der CSU-regierte Freistaat und der Bund mit dem Verkehrsminister von der CSU. "Bei der S-Bahn passiert in dem Bereich seit Jahr und Tag nichts. Dabei wäre die S8-Strecke nach Herrsching problemlos auszubauen, weil dem Freistaat die Grundstücke zur Verfügung stehen", sagte Müller in Richtung der CSU. "Und Sie stellen sich hier hin und quaken, dass es nur funktionieren kann, wenn die Landeshauptstadt eine U-Bahn baut."

Paul Bickelbacher (Grüne) ergänzte: Wenn der zweite Tunnel für die Stammstrecke in Betrieb gehe, werde nach dem derzeitigen Konzept an den zwei Bahnhöfen für Freiham der Takt zur Hauptverkehrszeit von zehn auf 15 Minuten ausgedünnt. "Statt zwölf S-Bahnen pro Stunde fahren dann nur noch acht", rechnete Johann Sauerer (ÖDP) vor. Michael Mattar (FDP) sprach von einem "seit Jahren dauernden Trauerspiel bei der S-Bahn". Dorothea Wiepcke (CSU) erwiderte etwas kleinlaut, man versuche ja auch, auf die Minister in Bund und Freistaat einzuwirken. Daraufhin wedelte OB Dieter Reiter (SPD) mit Briefen, die er an Bund, Freistaat und Bahn geschickt habe. Bisher habe er nur eine Antwort von der Bahn, die wiederum auf den Bundesverkehrsminister verweise.

Gerade wegen der ungeklärten Fragen zur Zukunft von U- und S-Bahn und zum geplanten Ausbau der A99, der auf Kosten des Landschaftsparks für Freiham gehen könnte, müsse der Stadtrat nun den Aufstellungsbeschluss verabschieden, betonte SPD-Fraktionschef Müller. "Seit wann nimmt eine Bundesbehörde eine Kommune ernst, die keine Beschlüsse fasst?" Letztlich verabschiedete der Planungsausschuss gegen die Stimmen von CSU und Bayernpartei das Mobilitätskonzept und - auch gegen die wachstumskritische ÖDP - den Aufstellungsbeschluss.