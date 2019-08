1. August 2019, 18:27 Uhr Stadtrat Neustart mit Mut

Wolfgang Zeilnhofer verlässt seine Wählergruppe für eine neue Partei

Von Heiner Effern

Der "Hut" wird endgültig abgelegt, zumindest im Stadtrat. Wolfgang Zeilnhofer, der einzige gewählte Vertreter dieser Wählergruppe, wendet sich einer neuen Partei zu, die lautmalerisch passend auch noch "Mut" heißt. "Ich bin schon Mitglied. Die Partei kommt meinen Einstellungen und Themen am nächsten", so Zeilnhofer. "Von Hut kam nichts mehr, da war ich mehr oder weniger im luftleeren Raum." Der Wechsel könnte weitreichende Folgen für die politische Arbeit des 58-Jährigen haben: Auf Wunsch von Mut wird er die Fraktionsgemeinschaft mit der FDP verlassen. Das wird zur Folge haben, dass die Zusammensetzung der Stadtratsausschüsse neu berechnet werden muss. Spüren dürfte das vor allem Zeilnhofer selbst: Er könnte aus allen Ausschüssen rausfliegen, in denen er momentan noch sitzt.

"Jetzt bin ich in der Situation, die ich immer vermeiden wollte", räumte er ein. Allerdings steht vor der Neuberechnung noch nicht zu 100 Prozent fest, dass er künftig wie alle anderen Einzelkämpfer nur noch an der Vollversammlung des Stadtrats teilnehmen darf. Zeilnhofer hatte sich nach der Kommunalwahl der FDP angeschlossen, um als Mitglied einer Fraktion auch in Ausschüsse zu dürfen. Dies hatte ihm die Wählergruppe Hut vorgehalten, mit der er sich in der Folge zerstritt. Zudem werfen ihm seine damaligen Helfer vor, er habe ihre Themen - wie zum Beispiel der Kampf gegen zu hohe Mieten - nie mit dem nötigen Einsatz vertreten. Mut könne sich schon bald fragen, "ob die sich einen Gefallen tun", sagte Maximilian Heisler, kommissarischer Vorsitzender von Hut.

Zeilnhofer wiederum spricht von Lügen und einem zerstörten Vertrauensverhältnis und hofft nun auf einen Neustart mit Mut. Nach fünf Jahren im Stadtrat wisse er schon, wie man auch als Einzelkämpfer an die nötigen Informationen herankomme, sagte er. Bisher saß er im Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe- sowie im Gesundheitsausschuss. Mut sei als neue und junge Partei noch unverbraucht, das reize ihn als politische Heimat. In großen Parteien sei vieles festgefahren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er die Fraktion der FDP verlässt. "Das ist schade, die Zusammenarbeit funktioniert gut, ich hatte im Sozialbereich freie Hand."

Seine neuen Parteifreunde, bei denen er schon einige Monate Mitglied ist, halten die politische Distanz zur FDP in vielen Themen für zu groß, um einfach pragmatisch wie bisher weiterzumachen. "Da klafft eine relativ große Lücke", sagt Jörg Jovy, Sprecher für Mut in München. Die FDP wusste bis Donnerstagmittag nichts von der Entscheidung am Vormittag, sie verschickte eine Mitteilung unter dem vermeintlich neuen Fraktionsnamen "FDP-mut". Für sie dürfte sich weniger ändern, ihr Status als Fraktion bleibt wohl auch mit vier Mitgliedern erhalten. Für Mut und nun auch für Hut gilt aber: Vor einer möglichen Teilnahme an der Kommunalwahl müssen beide 1000 Unterschriften von Unterstützern beibringen.