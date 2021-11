Von Heiner Effern und Anna Hoben

Die Stadt hat wegen eines Corona-Ausbruchs nach der Vollversammlung am vergangenen Donnerstag die Stadtratssitzungen zumindest für diesen Dienstag abgesagt. Über das weitere Vorgehen wollten die Fraktionsvorsitzenden um 14 Uhr mit der Rathausspitze beraten. Am Montag waren bei zahlreichen Stadträten rote Meldungen in den Corona-Warnapps erschienen. Mehrere Mitglieder wurden danach positiv getestet. Wie viele Teilnehmer der Vollversammlung mit dem Virus infiziert wurden, stand am Dienstagvormittag noch nicht fest.

Für die Stadtratssitzungen ist die Sicherheitsstufe 3 G vorgeschrieben, Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Bei der Vollversammlung im Saal des Löwenbräukellers vergangene Woche galten zudem strenge Regeln. Tische und Stühle standen mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt. Während der etwa zwölfstündigen Sitzung galt durchgehend FFP2-Maskenpflicht auch am Platz. Die Maske durfte nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. Nach jedem Wortbeitrag desinfizierten Mitarbeiter des Rathauses Rednerpult und Mikrofon. Das Gesundheitsreferat hatte am Montag gegen 13 Uhr eine E-Mail verschickt mit dem Inhalt, dass bei mehreren Teilnehmern der Vollversammlung die Corona-Warnapp auf Rot gesprungen sei. Dem Vernehmen nach sind fast alle Stadträte geimpft, die Quote soll bei weit über 90 Prozent liegen.

Mitarbeiter der Grünen waren positiv getestet worden

Dennoch wurden mehrere Stadträte der SPD positiv getestet, sie hatten sich umgehend nach dem Eingang der Warnmeldung untersuchen lassen. Das bestätigte Fraktionschefin Anne Hübner, eine genaue Zahl nannte sie nicht. Dazu gebe es aber weitere Verdachtsfälle, bei einigen Kollegen lägen auch die Ergebnisse noch nicht vor.

Bei den Grünen ist bisher kein positiver Fall aufgetaucht, die PCR-Tests würden aber ebenfalls zum Teil noch ausgewertet, teilte Fraktionschef Florian Roth am Dienstagvormittag mit. Er selbst lasse sich am Nachmittag testen. In den vergangenen Wochen waren zwei Mitarbeiter der Fraktion positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fraktion vertrete die Haltung, dass sämtliche Ausschüsse im Dezember allenfalls in hybrider Form stattfinden sollten, sagte Roth.

In der CSU hatte es zuletzt zwei Corona-Fälle gegeben. Fraktionschef Manuel Pretzl war vergangene Woche positiv getestet worden, später dann auch ein Fraktionsmitarbeiter. Die Fraktion hatte sich zuvor in Präsenz zu einer eintägigen Klausur am Nockherberg getroffen. Pretzl war bei der Vollversammlung am Donnerstag dann nicht anwesend. Ihm und dem Mitarbeiter gehe es gut, sagte Fraktionsvize Hans Theiss am Dienstag. Bei fünf oder sechs Fraktionsmitgliedern sei nach der Vollversammlung die Corona-Warnapp auf Rot gesprungen. Weitere positive Fälle habe es bisher nicht gegeben. Doch auch bei der CSU liegen die Ergebnisse der PCR-Tests zum Teil noch nicht vor.

In der Fraktion Die Linke/Die Partei hätten alle Mitglieder eine rote Warnung bekommen, sagte Fraktionschef Stefan Jagel. Alle hätten noch am Montag einen PCR-Test gemacht. Bisher gebe es keinen positiven Fall, es hätten aber auch noch nicht alle ihr Ergebnis bekommen. Die Teilnehmer der Fraktion FDP/Bayernpartei hätten alle bereits einen Test gemacht, sagte Stadträtin Gabriele Neff. Alle Ergebnisse seien negativ ausgefallen. Die Fraktion der ÖDP und München-Liste sei nur in kleiner Besetzung in der Vollversammlung vertreten gewesen, sagte Fraktionschef Tobias Ruff. Man habe sich getestet, es lägen keine positiven Tests vor.