Flugtaxis und Lastenräder to go

Von Joachim Mölter

Vor den Sommerferien werden die Schreibtische aufgeräumt, da geht es im Stadtrat nicht anders zu als in Schulen. Zumindest in diesem Jahr. Bei den Kommunalpolitikern sammeln sich im Lauf der Zeit ja auch etliche Unterlagen, so dass ihnen das Direktorium der Landeshauptstadt unlängst die Hausaufgabe gab, bis zur Vollversammlung an diesem Mittwoch unerledigte Anträge abzuarbeiten. Allein in den Ausschüssen für Wirtschaft, Kultur und Mobilität kamen 130 zum Vorschein.

Darunter befinden sich auch welche, die einst ein gewisser Georg Kronawitter eingereicht hat. Bei dem Mann handelt es sich freilich nicht um den früheren SPD-Oberbürgermeister, sondern um dessen Neffen zweiten Grades (den Sohn seines ebenfalls Georg Kronawitter heißenden Cousins), der eine Zeitlang für die CSU im Stadtrat saß. Das wäre ja noch schöner, wenn immer noch unerledigte Sachen des OB Georg Kronawitter herumlägen, 30 Jahre nach seinem Rückzug aus dem Amt. Immerhin fast 15 Jahre, also halb so lang, lag der älteste, bislang unerledigte Stadtratsantrag auf dem Tisch. Gestellt von eben jenem Neffen Georg Kronawitter am 30. September 2008, gerichtet an den damaligen OB Christian Ude, vertagt in der Vollversammlung am 31. März 2009, unentschieden versandet in der Stadtratssitzung vom 22. Juli 2009. Und jetzt wieder entdeckt.

Bei dem Antrag ging es darum, "Einzelhandelsstrukturen in Stadtteil- und Quartierszentren gezielt (zu) fördern", speziell im Einzugsgebiet der Pasing Arcaden. Die waren damals noch im Bau, stehen aber inzwischen schon mehr als ein Jahrzehnt in gefestigten Strukturen. Der Antrag hat sich also quasi von selbst erledigt, im Wirtschaftsausschuss wurde er neulich auch "geschäftsordnungsmäßig erledigt", wie es in der Amtssprache heißt. In der Vollversammlung wird er nun endgültig zu den Akten gelegt, dann werden die Sammelbeschlüsse über die "historischen Anträge" aus Kultur- (zehn) und Wirtschaftsreferat (vier) noch formal bestätigt.

Was indes weiter liegenbleibt, ist ein Paket aus dem Mobilitätsreferat. Das ist erst 2021 eingerichtet worden und hat von Kreisverwaltungs-, Planungs- und Wirtschaftsreferat 116 unerledigte Anträge bekommen, als Mitgift sozusagen. Darin enthalten ist beispielsweise eine Forderung aus dem Jahr 2018, "die seit 1990 bereits geplante Tiefgarage unter dem Wettersteinplatz" in Angriff zu nehmen, offenkundig ein Überbleibsel aus der Ära des Oberbürgermeisters Kronawitter. Außerdem stehen illustre Themen in der Liste wie "Pasinger Bahnhof für Flugtaxis vorbereiten" und "Lastenräder to go" (beide CSU, 2019), aber auch eine offenbar mehrteilige Antragsserie unter dem Motto "Verkehrsplanung mit Fakten", aus der man schließen kann, dass es in München wohl auch eine Verkehrsplanung ohne Fakten gibt.

Die Erledigung dieser 116 Anträge stand ursprünglich als Punkt 39 auf der Tagesordnung der Vollversammlung, wurde aber abgesetzt. Der Mobilitätsausschuss hat in der vorigen Wochen seinen Sammelbeschluss auf die nächste Sitzung vertagt. Nach den Sommerferien.