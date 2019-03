5. März 2019, 18:29 Uhr Stadtrat Mehrsprachige Informationen gefordert

Mit dem Elternbrief informiert das Stadtjugendamt Eltern regelmäßig über individuelle Herausforderungen der Kindererziehung, über Anspruchsberechtigungen und Unterstützungsangebote. Doch bisher gibt es dieses Schreiben nur auf Deutsch - angesichts der vielen Familien mit fremdsprachigem Migrationshintergrund ein integrationspolitisches Defizit, wie die Stadtratsfraktion der Grünen findet. Stadträtin Jutta Koller fordert daher, dieses Angebot in einem ersten Schritt um Übersetzungen in die fünf am häufigsten gesprochenen Fremdsprachen in der Stadt zu erweitern. Auch die Informationshomepage des Stadtjugendamtes soll entsprechend angepasst werden. "Mehr als 40 Prozent der Münchnerinnen und Münchner haben einen Migrationshintergrund", sagt Koller. Mittelfristig solle es Brief und Homepage daher auch in weiteren Sprachen geben. "Sprachliche Hürden dürfen hierbei keine Rolle spielen", sagt Koller.