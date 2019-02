7. Februar 2019, 18:45 Uhr Stadtrat Mehr Geld für Rad- und Fußwege

CSU und SPD wollen Ausgaben von 10 auf 25 Millionen Euro erhöhen

Kritik am Zustand der Radwege regt sich in München regelmäßig. Viele Routen sind zu schmal und zu unsicher, und viele Kreuzungen sind so unübersichtlich, dass es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Auto- und Lastwagenfahrern kommt. Jetzt will der Stadtrat deutlich mehr Geld für Radfahrer - und auch für Fußgänger - ausgeben. Das Rathausbündnis aus SPD und CSU fordert, die sogenannte Nahmobilitätspauschale von bisher zehn auf künftig 25 Millionen Euro im Jahr zu erhöhen. Die Pauschale wurde zuletzt im Jahr 2014 erhöht, von damals 4,28 auf zehn Millionen Euro. Mit dem Geld erweitert und saniert die Stadt zum Beispiel das Netz für den Radverkehr, baut Wege aus, verbessert die Situation für Radler an Kreuzungen, baut neue Abstellanlagen oder entfernt Schrotträder. Ebenso wird in die Fußwege investiert - vom Belag bis zur Beleuchtung. Die einzelnen Projekte müssen meist nicht extra vom Stadtrat genehmigt werden; mit der Pauschale hat die Verwaltung ein Budget, mit dem sich schnell Verbesserungen umsetzen lassen. Das bisherige Budget von zehn Millionen Euro wurde stets voll ausgeschöpft.

Manche bereits beschlossene Maßnahmen gehen dem Fahrradklub ADFC allerdings nicht weit genug. Zum Beispiel auf der Lindwurmstraße ist nach Ansicht des ADFC die vorgesehene neuen Radwegführung nicht breit und vor allem nicht sicher genug.