2. August 2018, 18:57 Uhr Stadtrat Lektionen fürs Leben

Der Vorschlag der Grünen klingt einleuchtend: Schüler in städtischen Realschulen und Gymnasien sollten nicht nur Unterrichtsstoff pauken müssen, sondern in der Schule auch Kompetenzen lernen, die sie im Leben weiterbringen. Dafür sollte das Bildungsreferat ein Konzept entwickeln, schlug die Stadtratsfraktion vor. Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) hingegen findet die Idee wenig zielführend. In einem achtseitigen Schreiben führt sie aus, was die ihr unterstehenden Schulen bereits alles leisten. In den fünften und sechsten Klassen erhielten die Kinder Skill-Stunden, in denen sie nicht nur verschiedene Arbeitstechniken kennenlernen, sondern auch Tipps zum Umgang mit Nervosität oder Konzentrationsproblemen erhalten. Mobbing- und Suchtprävention sowie Anti-Rassismus-Projekte und die Förderung der sozialen Kompetenzen stünden ebenso auf dem Stundenplan wie fächerübergreifendes Arbeiten. Kurz: Life-Skill-Stunden wie von den Grünen gefordert wird es in München nicht geben.