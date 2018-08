21. August 2018, 18:46 Uhr Stadtrat Kein Programm für Wohnungstausch

Es ist ein naheliegender Gedanke, nicht nur in einer Stadt wie München, wo das Wort Wohnungsnot in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen ist: Große Wohnungen sollten Familien zur Verfügung stehen, die den Platz brauchen. Ist also ein eigenes Programm zum Wohnungstausch notwendig? Nein, findet Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy. Denn solche Ideen würden "zum größten Teil bereits umgesetzt": im geförderten Wohnungsbau von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und Gewofag und dem Amt für Wohnen und Migration.

Die Fraktion der Bayernpartei im Stadtrat hatte den Antrag gestellt, ein entsprechendes Programm aufzulegen, sowohl für städtische Wohnungen als auch für den freien Markt. Es solle darauf abzielen, älteren Mietern, die etwa nach dem Tod des Ehepartners für sich allein zu viel Platz haben, in kleinere Wohnungen zu bringen und somit die großen Wohnungen für Familien frei zu machen. Die Stadt solle bei Umzügen in eine kleinere Wohnung unter anderem die Differenz zur neuen, höheren Miete übernehmen. Auch das sei nicht neu, so Schiwy. Als Beispiele nennt sie die "Umsetzung im öffentlichen Interesse" und die Möglichkeit der Mietpreismitnahme und der Umzugskostenübernahme. Zudem gebe es die vom Sozialreferat geförderte Beratungsstelle Wohnen. Dort können ältere Mieter sich auch beraten lassen, wenn sie ihre große Wohnung untervermieten möchten und damit ebenfalls Wohnraum zur Verfügung stellen.

Schiwy räumt jedoch ein, dass die Programme und Projekte, die es schon gibt, nicht ausreichend bekannt sind. Im kommenden Jahr solle es deshalb "eine ausführliche Bekanntgabe zu den Themen Wohnungstausch und Wohnungstauschbörse für den Stadtrat geben".