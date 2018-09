4. September 2018, 18:11 Uhr Stadtrat Grüne gegen Bürgerbegehren

Die Stadtratsfraktion Die Grünen - Rosa Liste lehnt das geplante "Bürgerbegehren für Stolpersteine" ab. Fraktionschef Florian Roth, prinzipiell ein Befürworter dieser Form des Gedenkens an NS-Opfer, warnte die Initiatoren um Hildebrecht Braun davor, das Lager derjenigen zu spalten, die sich über den politischen und gesellschaftlichen Wert des Gedenkens an die Verbrechen der NS-Zeit grundsätzlich einig seien. Den Streit um die Verlegung im öffentlichen Raum wieder aufflammen zu lassen, hält Roth in Zeiten stärker werdenden Rechtsextremismus für den falschen Weg. Er betont aber: "Es wird im privaten Raum auch weiter Stolpersteine geben, bald wird eine größere Zahl verlegt - und auch das ist gut so."