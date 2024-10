Der amtierende Oberbürgermeister von Ingolstadt wird mit 44 von 78 Stimmen zum Nachfolger von Clemens Baumgärtner gewählt. Er tritt sein Amt am 1. März 2025 an, wird aber schon jetzt für noch höhere Aufgaben gehandelt.

Von Heiner Effern

Christian Scharpf (SPD) wird Münchens neuer Referent für Arbeit und Wirtschaft und damit von 2025 an auch Chef des Oktoberfests. Der Stadtrat hat den noch amtierenden Oberbürgermeister von Ingolstadt am Mittwoch mit 44 von 78 gültigen Stimmen gewählt. Damit wird er am 1. März kommenden Jahres Clemens Baumgärtner (CSU) ablösen, der auf 29 Stimmen kam. „Ich danke ganz herzlich für das Vertrauen“, sagte Scharpf in einer ersten Reaktion. Er bot allen Stadträtinnen und Stadträten eine konstruktive Zusammenarbeit an, „parteiübergreifend“.