Mit 62 Jahren hat Paul Bickelbacher die Volljährigkeit erreicht. Also nicht jene Volljährigkeit, die es einem erlaubt, ein Konto zu eröffnen, alleine Auto zu fahren oder zu heiraten. Nein, Paul Bickelbacher hat die Volljährigkeit im Stadtrat erreicht. 18 Jahre war er Mitglied in dem Gremium; an diesem Mittwoch ist sein letzter Tag. Bei der Kommunalwahl haben die Münchnerinnen und Münchner den Verkehrsexperten der Grünen nicht wieder gewählt.

Am kommenden Montag werden Bickelbacher und die anderen ausscheidenden Stadtratsmitglieder in einer Veranstaltung ausführlich geehrt. Doch der künftige Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne), der in Abwesenheit von Noch-Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) die Sitzung leitet, will die letzte Vollversammlung des Stadtrats in seiner alten Zusammensetzung nicht vergehen lassen, „ohne zumindest einmal kurz diejenigen zu würdigen, die mindestens die Volljährigkeit in diesem Gremium erreicht haben und ihnen auch Danke zu sagen“.

November 2020: Während der Pandemie wanderte der Stadtrat durch riesige Säle. Hier eine Vollversammlung im Pferde-Showpalast in Fröttmaning. Florian Peljak

Neben Bickelbacher ist das bei den Grünen Florian Roth, der ebenfalls 18 Jahre lang dabei war. Bei der SPD sind es Marian Offman mit 22 Jahren und Klaus Peter Rupp mit 24 Jahren. Auch Gabriele Neff von der FDP war 24 Jahre dabei, ebenso Brigitte Wolf (Linke). Thomas Niederbühl hat als Vertreter der Rosa Liste genau drei Jahrzehnte lang den Stadtrat mit geprägt, Alexander Reissl (CSU) ebenso (und 2019 einen der spektakulärsten Wechsel vollzogen, vom Fraktionsvorsitzenden der SPD zur CSU-Fraktion).

Die „ungeschlagene Spitzenreiterin“, wie Krause sie nennt, sitzt in den Reihen der CSU: Beatrix Burkhardt. Sie habe die Sozialpolitik der Stadt „entscheidend mitgeprägt“, so der neue OB, 32 Jahre saß sie in dem Gremium. Ihre Kolleginnen und Kollegen danken es ihr mit anhaltendem Applaus, sogar Jubelrufe sind zu hören. Burkhardt, sichtlich gerührt, hält sich die Hand vors Gesicht. Sie verabschiede sich so bescheiden, wie sie immer aufgetreten sei, kommentiert Krause.

Insgesamt eineinhalb Stunden dauert die letzte Sitzung der Amtsperiode. In den inhaltlichen Debatten geht es um Ganztagsbetreuung an Grundschulen, um die Jutierhalle im Kreativquartier und um eine vollautomatisch betriebene Anwohner-Tiefgarage an der Donnersbergerstraße.

So mancher lässt währenddessen in Gedanken vielleicht die vergangenen sechs Jahre Revue passieren: den Amtsantritt zu Beginn der Corona-Pandemie, die konstituierende Sitzung im Deutschen Theater, mit reichlich Abstand und Masken. Die folgenden zwei Jahre der Corona-Wanderschaft in riesigen Sälen wie dem Löwenbräukeller oder dem Pferde-Showpalast in Fröttmaning. Niemand wird wohl die Sitzung vergessen, als Vitali Klitschko, Bürgermeister der Partnerstadt Kiew, live per Video zugeschaltet war und von den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine berichtete.

Niemand wird wohl die Sitzung vergessen, als Vitali Klitschko, Bürgermeister der Partnerstadt Kiew, live per Video zugeschaltet war. Catherina Hess

Im Mai 2022 fand nach zwei Jahren Corona-Wanderschaft wieder die erste Versammlung im Großen Sitzungssaal im Rathaus statt – eine Art Heimkehr. Doch der Wechsel aus der Distanz auch wieder zu mehr persönlicher Nähe glückte der grün-roten Koalition nach der Pandemie nur bedingt. Auch wenn man inhaltlich oftmals eng zusammenrückte, die Verantwortlichen blieben weitgehend auf Distanz. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zu allen außer sich selbst, die Fraktionsspitzen der Koalitionspartner untereinander.

Das Hickhack und Vors-Schienbein-Treten wurde erst im letzten Jahr weniger, als die Amtszeit des Stadtrats schon auf das Ende zuging. Nach der Kommunalwahl im März sieht es nun aber so aus, als ob Grüne und Sozialdemokraten noch einmal sechs Jahre Zeit erhalten, sich wirklich näherzukommen. Therapeutisch eingreifen im besten Fall, die Stimmung herunterziehen im schlimmsten Fall könnten die Stadträte der Rosa Liste, der FDP und der Freien Wähler.

Vertreter dieser Parteien wollen die nächste Stadtregierung bilden und verhandeln derzeit über einen Koalitionsvertrag, der bis 30. April 2032 umgesetzt werden soll. Zumindest nach außen hin geht es dabei zwischen Grünen und SPD freundlicher zu als die meiste Zeit der letzten Amtsperiode.

Teilweise auch verletzende Äußerungen

Der künftige Oberbürgermeister Krause will nicht nur in der Koalition, sondern im gesamten Stadtrat ein kollegialeres Miteinander erreichen. Denn auch zwischen Stadtregierung und Opposition hatte es in den vergangenen Jahren manch harte Kontroverse gegeben, teilweise auch mit verletzenden Äußerungen. Schon unmittelbar nach seinem Sieg in der Stichwahl hatte er deswegen Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats geführt.

An der Stimmung in der letzten Sitzung des Stadtrats ist schon mal nichts auszusetzen. Es herrscht ein entspannter, lockerer Ton, allerdings gibt es auch kaum Themen auf der Tagesordnung, die größere Konflikte hervorrufen.

Mit einer Schere werden – schnipp, schnapp – die Stadtratsausweise in einem Sekundenbruchteil ungültig gemacht, etwa der von Gabriele Neff (FDP). Robert Haas

Hinten im Saal lässt sich währenddessen beobachten, wie schnell es mit der Zeit im Stadtrat vorbei sein kann, abseits von Ehrungen, Verabschiedungen und Lobesreden. Ein Mitarbeiter des Direktoriums steht da, ein Klemmbrett in der Hand, darauf eine Liste mit Namen, die er abhakt. Keiner, der aus dem Gremium ausscheidet, kommt an diesem Tag so einfach an ihm vorbei. In seiner hinteren Hosentasche steckt eine Schere, mit der er – schnipp, schnapp – die Stadtratsausweise in einem Sekundenbruchteil ungültig machen kann. 24 Stück hat er bis um zehn Uhr auf diese Weise schon bearbeitet.

Zum Beispiel den von Gabriele Neff. „Es ist so endgültig“, sagt sie und klingt ein bisschen wehmütig. So stolz sei sie gewesen in ihrer ersten Sitzung damals vor 24 Jahren, erinnert sich die nun ehemalige FDP-Stadträtin, Jahrgang 1957. Nach dem Mittagessen sei sie in die Burgstraße gegangen, um das Foto aufzunehmen. Den Ausweis habe sie seitdem immer bei sich getragen. Ein kleines Kärtchen nur, aber eben ein Symbol. Für den „schönsten Arbeitsplatz“, wie Neff sagt. Der Abschied falle „manchmal schwer, aber es ist halt so“.