2. Juni 2019, 18:58 Uhr Stadtplanung in München Sterile Festungen als trauriges Ideal

Neubauten sind Chancen, die oft nicht genutzt werden

"Schon Schön" vom 11. Mai über positive Errungenschaften der Münchner Stadtplanung:

Wenn ich die Beiträge zum Thema Städteentwicklung und andererseits zum Klima- und Artenschutz verfolge, habe ich regelmäßig den Eindruck, dass die Diskussionen dazu auf unterschiedlichen Planeten stattfinden.

Geschmäcker und Ansichten sind verschieden, und das ist auch gut so. Ich stimme auch zu, dass man nicht immer nur das Schlechte sehen soll. Und ich finde auch, dass sich im Münchner Stadtbild vieles verbessert hat. Aber bei der Bewertung der Neubauten primär den schlechteren vorigen Zustand heranzuziehen, finde ich zu leicht gemacht.

Zum erwähnten Beispiel Nummer eins, Arnulfpark: Sicherlich, hier gibt es ein paar sehr interessante Bauten. Aber, wo bleibt hier die Natur? Die Freizeitfläche und unter anderem der Spielplatz gleichen eher einer Betonwüste, von Farbgebung (ist eigentlich schon übertrieben, den Begriff "Farbe" zu verwenden), als auch von den Materialien her. Mir tut jedes Kind leid, das sich dort aufhalten muss.

Des weiteren gibt es kaum Bäume, die im Sommer Schatten spenden, die Luft verbessern und vor Hautkrebs schützen sollen.

Dafür hält sich das Risiko in Grenzen, vom einem Insekt gestochen zu werden, denn im Arnulfpark gibt es für diese wenig Lebensraum. Den gleichen Eindruck habe ich auch von der neuen Anlage "Schwabinger Tor" an der Leopoldstraße.

Die Klima- und Naturschützer fordern zu recht von Bürgern und Regierungen ein "grünes Aufrüsten". Als eine der ersten Reaktionen darauf sollen ja bekanntlich am Münchner Rathaus insektentaugliche Blumen gepflanzt werden. Und gleichzeitig werden andere Flächen in sterile Festungen verwandelt, wo man im Gegenzug sicherlich nicht von dem Geräusch eines Rasenmähers oder Laubbläsers belästigt wird. Nach einem Pflänzchen muss man in diesen Anlagen lange suchen. Wie passt das zusammen?

Und auch den umgewandelten Pasinger Marienplatz mit seinen peinlichen, quietschroten Plastik-Pflanzenkübeln als Verbesserung zu bezeichnen, würde ich gerne glauben, wenn ich jemals dort einen Menschen in den Alibi-Stühlen sitzen sehen würde (ich wohne in der Nähe).

Liebe Architekten und Städteplaner, bitte, vergesst den Artenschutz nicht, und rettet auch Ihr die Bienen!

Cornelia Priller, München