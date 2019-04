8. April 2019, 18:54 Uhr Stadtplanung Eine Antwort auf die Überbevölkerung

Villenkolonien und Einfamilienhaussiedlungen haben mit der ursprünglichen Idee der Gartenstadt nichts zu tun. Der Erfinder des Begriffs hatte etwas ganz anderes im Sinn

Von Martin Bernstein

52 Hektar für 450 000 Mark: 1896 kaufte das Unternehmen Heilmann & Littmann die Menterschwaige für diesen Betrag. Eine Villenkolonie sollte dort entstehen, wie sie die Firma damals seit knapp zehn Jahren am Rande der boomenden Großstadt errichtete. Um rund 50 Prozent hatte die Einwohnerzahl Münchens in dieser kurzen Zeit zugenommen. Doch nicht die Bekämpfung der Wohnungsnot war das Ziel des Unternehmens. Die neuen Angebote richteten sich ans Großbürgertum. Für die "Terrain-Gesellschaften", die kurz vor 1900 allerorten Grundstücke kauften, bebauten und die Häuser (oder einfach nur die erschlossenen Grundstücke) dann wieder verkauften, ging es um den Profit, den der spekulative Zwischenhandel abwarf.

"Landschaftlich schöne Lage am Steilrand des Isartales, herrlicher Blick auf München und südwärts auf das Gebirge. Prächtiger Waldbestand!" So wurden die Villengrundstücke seinerzeit beworben. Das Schlagwort hat sich bis heute gehalten: Gartenstadt. Tatsächlich jedoch hatten und haben Villenkolonien und Einfamilienhaussiedlungen wie die am Isarhochufer mit der zwei Jahre später erstmals propagierten ursprünglichen Idee der Gartenstadt so viel zu tun wie der Hofgarten mit einem Schrebergarten. Gartenstädte, so wie sie ursprünglich gedacht waren, sollten eine Antwort auf Überbevölkerung, schlechte Lebensbedingungen und horrende Immobilienpreise in den wachsenden Großstädten sein. Mit romantischer Behaglichkeit im trauten Eigenheimgarten hatte die Idee ursprünglich nichts zu tun. Im Gegenteil, das Konzept der Gartenstadt war ein hochpolitisches. Es sollte der hemmungslosen Immobilienspekulation auf Kosten der Allgemeinheit den Boden entziehen.

Der genossenschaftlich orientierte britische Sozialist Ebenezer Howard erfand den Namen für den Gegenentwurf: "Garden Cities" hieß sein richtungweisendes Buch. Howard wollte neue, "grüne" Städte im Umfeld bestehender Großstädte gründen. Diese neuen Städte - das war das eigentlich Revolutionäre - sollten genossenschaftlich verwaltet werden. Vielleicht, so die Hoffnung, würden durch das Ende der Immobilienspekulation sogar die Bodenpreise in den Großstädten selbst sinken.

Howards erstmals 1898 veröffentlichte Thesen fielen in Deutschland auf fruchtbaren Boden, als Teil einer umfassenden Lebensreform-Bewegung. 1902 wurde die Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft gegründet. Anfangs engagierte sich auch der Anarchist und spätere Räterevolutionär Gustav Landauer. "Eine Gartenstadt ist eine planmäßig gestaltete Siedlung auf wohlfeilem Gelände, das dauernd in Obereigentum der Gemeinschaft gehalten wird, derart dass jede Spekulation mit dem Grund und Boden unmöglich ist", laute die Prämisse. Unter einer Gartenstadt, so Hans Kampffmeyer, einer der Vorkämpfer der Idee, verstehe man nicht "eine beliebige Stadt oder Vorstadt mit ein paar Gärten". Sie habe "auch nichts zu tun mit den Villenkolonien, die findige Terrainspekulanten mit dem Namen (...) schmücken, um die öffentliche Meinung für ihre nichts weniger als gemeinnützigen Gründungen zu gewinnen". Wohnungen mit eigenem Garten, genossenschaftliches Gemeineigentum an Grund und Boden, Abschöpfung des Wertzuwachses durch die Genossen und Bewohner statt durch Spekulanten, unkündbares Wohnrecht, dazu im Idealfall die Autarkie der Gartenstadt, auch auf soziokulturellem Gebiet, etwa mit einem Kulturzentrum wie in der von 1906 an verwirklichten Gartenstadt Hellerau bei Dresden: So stellten sich die Gründerväter Gartenstädte vor. Auch die Münchner Architekten Theodor Fischer und Richard Riemerschmid waren an den Plänen für Hellerau beteiligt.

In München selbst jedoch, das sich heute so viel auf seine angeblichen "Gartenstädte" zugute hält, gab es nur wenige Ansätze. Im November 1912 gründeten Siedler und "Kolonisten" die "Freie Interessentenvereinigung Gartenstadt Neubiberg". Eine von August Exter in Gröbenzell geplante Arbeitersiedlung mit Einfamilienhäusern und Stallungen scheiterte am Widerstand der Behörden. In Gräfelfing scheiterte nach 1912 auch das Projekt einer Gartenstadt der Esperanto-Bewegung ("Park Urbo Esperanto") mit 500 Häusern, Theater, Kino, Bibliothek und Geschäftszentrum am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zur Selbsthilfe griffen die ersten Bewohner der Kurparksiedlung in Hadern. Dort verkaufte die private Nervenheilanstalt Neufriedenheim von 1931 an Bauland. Kleine Leute konnten sich dort große Grundstücke leisten. So stehen südlich der Lindauer Autobahn noch heute 80 Jahre alte Häuschen auf bis zu 1000 Quadratmeter großem Grund.