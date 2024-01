Sie soll 271 Millionen Euro kosten und achteinhalb Jahre dauern. Was in der Zwischenzeit geschieht, wie das Stadtmuseum danach aussehen soll - und was Politiker aus ihrem Zögern lernen könnten.

Von Evelyn Vogel

Endlich ist es so weit: Am Sonntagabend sperrt das Münchner Stadtmuseum offiziell seine Türen zu und beginnt mit den Vorbereitungen für die lange geplante und immer wieder aufgeschobene Generalsanierung und Neukonzeption. All das soll achteinhalb Jahre dauern und nach derzeitigem Planungsstand knapp 271 Millionen Euro kosten. Filmmuseum und Stadtcafé können noch bis 2027 bleiben. Ebenso lange soll ein Interimsbetrieb in einem Trakt des vielteiligen Museumskomplexes aufrechterhalten werden.