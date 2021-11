Sie gilt als zentrale Akteurin des Bildjournalismus um 1960 sowie herausragende Porträtfotografin: Barbara Niggl Radloff. Aufgewachsen in den Trümmern der Stadt, fotografierte die 1936 geborene Radloff Menschen und Ereignisse im München der Nachkriegszeit. Früh veröffentlichte sie ihre Fotos in der Süddeutschen Zeitung, war bald Verlagsfotografin für die Münchner Illustrierte. Ihre Bildsprache prägte aber auch Illustrierte wie Quick und twen. In München wie auf Reisen fotografierte sie berühmte Persönlichkeiten wie Hannah Arendt, Max Horkheimer, Erich Kästner, Carlo Lèvi, Emilio Vedova oder Carl Zuckmayer. 2018 kam der Nachlass der 2010 gestorbenen Fotografin mit mehr als 2500 Abzügen sowie ihr Negativ-Archiv mit insgesamt mehr als 50 000 Aufnahmen ans Münchner Stadtmuseum. Dieses widmet Barbara Niggl Radloff nun eine umfassende Retrospektive.

Vertrauliche Distanz. Fotografien von Barbara Niggl Radloff 1958-2004, Stadtmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, 19. November bis 20. März