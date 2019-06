10. Juni 2019, 18:51 Uhr Stadtleben Ziemlich entspannt

Wer das Pfingstwochenende in der Stadt verbracht hat, konnte die Ruhe genießen - oder beim Theatron der ewigen Jugend nachspüren

Von Thomas Anlauf

Das Theatron verheißt einfach ewige Jugend. Die harten hohen Stufen oberhalb der kleinen Bühne, die Wiesenterrassen, der Blick über den See zum Olympiaberg, wo eigentlich schon immer bei großen Konzerten Menschentrauben an den Hängen abhängen. Auch 45 Jahre nach den Anfängen, als die Bands im Sommer '74 noch auf einer Betonplattform spielten, verwandelt das Festival die Besucher ein wenig zurück in Pubertierende, auch wenn die Rente längst zeitlich näher ist als seinerzeit der Schulabschluss.

Das geht dann so: Ein etwas älteres Semester fragt den Kumpel, wie er denn bitteschön den steilen Hügel runterkommen solle mit seinem Kreuzbandriss? Der sagt: "Dann roll halt." Der Mann mit dem lädierten Knie legt sich in die Wiese und rollt einfach hinunter bis zum Weg. Ein paar Meter weiter schläft die tätowierte Frau schon viel zu lange für den Geschmack ihres Freundes im Gras, während sich auf der Bühne gerade Please Madame heiß spielt. Doch selbst ein schriller Pfiff mit dem gezupften Grashalm weckt seine Geliebte nicht, auch nicht die rockenden Rhythmen der jungen Salzburger Band am Wasser.

Das Pfingst-Theatron lockte am Wochenende wieder etliche Besucher in den Olympiapark. (Foto: Stephan Rumpf)

Überhaupt ist das Pfingstwochenende in München ziemlich entspannt. Jetzt, da die Eskapisten unter den Einheimischen sich in den Urlaub gestaut haben, sind die Straßen fast autofrei oder doch zumindest gefahrlos mit dem Rad befahrbar. Unten vorm Schyrenbad ist das Kreischen der daheimgebliebenen Kinder zu hören, vor den Eisdielen der Innenstadt bilden sich längere Schlangen, auch wenn sich die Sonne häufig hinter Wolken versteckt. Auf der Wiese vor der Alten Pinakothek üben zwei junge Männer Salto, nebenan kicken ein paar Kinder. Im Luitpoldpark stolziert eine hochschwangere Frau mit einem großen Eis den Weg entlang, vier Slackliner balancieren zwischen alten Lindenbäumen auf ihren Bändern. Immer wieder ziehen Gruppen in schwarzen Shirts nach Norden, an den Besuchern von Rammstein kommen die Münchner an diesem Wochenende nirgends vorbei. Am Coubertinplatz vereinigen sich die Rockfans zu einer schwarzen Masse, die in langen Schlangen wahlweise vor dem Fanshop, den Bier- oder Würstelbuden anstehen. Nur an die Stufen des Theatrons verirrt sich an diesem frühen Sonntagabend kein Rammsteiner. Ist ja auch Gutelaune-Musik, die die Berliner Sängerinnen von Shirley Holmes bringen: "I wanna dance", rufen sie - das Volk tanzt begeistert in dem eingezäunten Bereich vor der Bühne.

Von all dem Trubel bekommen die Ruderbootfahrer auf dem See nicht viel mit. Ein Paar ist in seinem Schwanenboot so sehr mit sich beschäftigt, dass es fast die Bühne von hinten rammt. Vorne nahe dem Olympiaturm kugeln sich Kinder in riesigen Bällen auf dem Wasser. Oben auf dem Olympiaberg sammeln sich langsam Münchner, die den Abend vor der Kulisse des Stadions genießen oder einfach kostenlos das Konzert von Rammstein mitsamt Feuerwerk erleben wollen. Für die Veranstalter des dreitägigen Pfingst-Theatrons, das seit dem Jahr 2000 den Auftakt zur Freiluftkonzertsaison im Park macht, sind die Auftritte von Rammstein ein kleines Problem. Denn die Musik darf eigentlich nur mit maximal 90 Dezibel von der Bühne wummern, nebenan im Stadion geben die Rocker später akustisch alles. Für die Besucher des Theatrons gibt es den kleinen Trost, dass Rammstein ja eine kostenlose Pyroshow für alle Parkbesucher bietet.

Andere zog es auf die Wiese vor der Alten Pinakothek - dort war genug Platz für Salti. (Foto: Stephan Rumpf)

Das dauert allerdings noch. Bis zum Abend kann das rappende Energiebündel KT Gorique noch richtig Stimmung machen. Die Zuschauer tanzen, johlen, winken, kaum einer in den vorderen Rängen sitzt noch auf seinem Platz. Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf, Wind pfeift durch die Eschen neben dem Amphitheater. Um halb neun erschüttert ein Schlag das Gelände, mit dumpfem Grollen und wummerndem Bass kündigt sich im Stadion Rammstein an. Wer nun am Theatron zu weit hinten sitzt, hat verloren, der Sound unten ist so gut wie weg. Vielleicht ist man doch langsam zu alt für das Ganze. Der Hintern tut auch längst weh.