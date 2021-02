Von Wolfgang Görl

Nicht mehr als ein einzelner Name steigt hoch aus tiefer Vergangenheit, ansonsten gibt es nichts, keine noch so verwitterte Spur, die zu brauchbaren Erkenntnissen führen würde. Was wir wissen: Abraham hieß er. So steht es in einer Urkunde, die im Jahr 1229 in Regensburg ausgestellt wurde. Als Zeuge wird darin ein "Abraham de Municha" genannt, also ein Abraham aus München. Offenkundig - der Name verrät es - ist er Jude. Wie alt er ist, ob er schon lange in München lebt, ob er Familie hat, welchen Beruf er ausübt - das alles liegt im Dunklen.