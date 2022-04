Wie soll München in 20 Jahren aussehen? Wo können Grün- und Freiflächen erhalten und neu geschaffen werden, wo soll gebaut werden? Und mit welchen Verkehrsmitteln wollen wir uns in Zukunft fortbewegen? Fragen, die der Stadtentwicklungsplan STEP 2040 stellt, und die am Dienstag, 5. April, von 19 bis 21.30 Uhr mit Experten und Stadtplanern im Aubinger Kulturzentrum an der Ubostraße 9 diskutiert werden können. Im Fokus des Abends steht der Münchner Westen, Veranstalter der Debattierrunde ist die Münchner Volkshochschule in Kooperation mit der Plattform Plantreff des städtischen Planungsreferats. Die Teilnahme ist kostenlos, erforderlich ist aber eine Anmeldung unter www.mvhs.de oder telefonisch unter 089/ 4 80 06 68 30.