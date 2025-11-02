Zum Hauptinhalt springen

Odeonsplatz250 Menschen demonstrieren gegen „Stadtbild“-Aussage

Im strömenden Regen demonstrieren die Menschen auf dem Münchner Odeonsplatz.
Im strömenden Regen demonstrieren die Menschen auf dem Münchner Odeonsplatz. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Bei strömendem Regen bekunden am Sonntagnachmittag zahlreiche Demonstrierende ihren Unmut über die Sätze des Bundeskanzlers.

Etwa 250 Menschen haben sich am Sonntagnachmittag am Odeonsplatz versammelt, um gegen die „Stadtbild“-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz zu demonstrieren. Die Teilnehmer demonstrierten mit Schildern, auf denen unter anderem „Gemeinschaft und Mut statt Hass und Hetze“, „Wir sind die Töchter“ und „Für ein buntes, vielfältiges Stadtbild“ zu lesen war.

Ursprünglich waren nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats 5000 Teilnehmer zu der Demonstration am Sonntag angekündigt worden. Ein Grund für die geringere Zahl an Demonstrierenden könne der Regen gewesen sein, vermutet ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung sei ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen.

