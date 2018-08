24. August 2018, 21:57 Uhr Stadtbibliothek Roadmovie im Ferienkino

Dieser Familienausflug zu Omas 90. Geburtstag geht katastrophal daneben. Denn der elfjährige Greg hat keine Lust, mit seiner Familie in den Sommerferien quer durch die USA zu fahren. Um zu einer Computer-Messe zu gelangen, manipuliert er die Urlaubsroute, wodurch er und seine Angehörigen in ganz schön schräge Situationen geraten. Die Stadtbibliothek zeigt die Jugend-Roadkomödie "Gregs Tagebuch IV - Böse Falle" im Ferienkino am Dienstag, 28. August. Die Vorführung dauert eineinhalb Stunden und ist für Kinder von neun Jahren an geeignet. Beginn ist um 15.30 Uhr in der Bibliothek an der Hanauer Straße 61 a. Der Eintritt ist frei.