Die vor dem Aus stehende Stadtteilbibliothek am Harras soll nun doch erhalten werden. Die entsprechende Absicht haben jedenfalls die Stadtratsfraktionen von Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt am Wochenende verkündet. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) erklärte, er habe „bereits vor Wochen meine Verwaltung gebeten, eine Lösung für den Erhalt zu finden“.

Wegen der angespannten Finanzlage der Stadt hatte die Kämmerei die dringend notwendige Sanierung des Gebäudes auf ihre Streichliste gesetzt und stattdessen vorgeschlagen, „die Stadtteilbibliothek für Wohnzwecke zu nutzen“. Durch den Verzicht auf die aufwendige Sanierung würde der städtische Haushalt um 38 Millionen Euro entlastet. Über diese Maßnahme sowie über die in einer Milliardenhöhe vorgesehenen Gesamteinsparungen im Investitionsplan bis 2028 soll am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats entschieden werden.

„Für uns stand sie nie zur Disposition“, versicherte SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor. Doch davon, dass die Verwaltung schon seit Wochen nach einer Lösung für den Erhalt der Stadtteilbibliothek sucht, wusste man in den SPD-geführten Bezirksausschüssen Sendling und Sendling-Westpark offensichtlich nichts. Denn die protestierten noch in einem Brandbrief an die Stadtspitze mit Datum vom 16. Juli „aufs Schärfste gegen die geplante Einsparung der Sanierung und damit die faktische Schließung“ der Bibliothek.

Als sich daraufhin der für Kultur zuständige Zweite Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) des Anliegens annahm, kam Bewegung hinein. „Die Stadtbibliothek am Harras darf keinesfalls geschlossen werden. Ich werde mich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass das nicht passiert“, bekräftigte er Mitte der vorigen Woche. Er halte die Schließung des Standorts für einen „schweren Fehler“, zumal sich dort ein gesellschaftlicher und sozialer Treffpunkt etabliert habe.

„Zahlen belegen, dass die Bibliothek äußerst gut genutzt wird.“

Unter den 31 städtischen Bibliotheken, zu denen auch fünf Standorte in Münchner Kliniken zählen, gehörte die Einrichtung in der Albert-Roßhaupter-Straße im vorigen Jahr zu den Top Drei, was ausgeliehene Medien (529 247) und neu angemeldete Nutzer (1905) angeht. „Diese Zahlen belegen, dass die Bibliothek äußerst gut genutzt wird“, sagt die Leiterin Barbara Kreder zur Relevanz ihres Hauses.

Die Lösung für dessen Erhalt sieht nun so aus, dass die städtische Wohnungsgesellschaft Münchner Wohnen die Sanierung übernehmen soll. Dafür müssen aber erst noch Gespräche geführt werden. „Die SPD schlägt vor, neben einer modernen Bibliothek im unteren Teil des Gebäudes in den oberen Stockwerken bezahlbare Wohnungen für Auszubildende zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung der Fraktion.

Mona Fuchs, die Fraktionsvorsitzende von Grünen/Rosa Liste, mahnt, die Volkshochschule nicht zu vergessen, die im gleichen Gebäude untergebracht ist und dort jährlich 50 000 Besucher zähle: „Sie muss unbedingt ebenfalls erhalten bleiben“, findet sie. „Sendling hat kein eigenes Kulturzentrum, die MVHS füllt diese Lücke mit einem breiten Angebot für ganz unterschiedliche Zielgruppen.“