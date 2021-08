Die sommerlichen Temperaturen in der Stadt lassen manche Münchnerinnen und Münchner offenbar leichtsinnig werden: Weil im Stadtgebiet derzeit vermehrt Sprünge von Brücken sowohl in die Isar als auch in den Werkkanal zu beobachten seien, warnt das Referat für Klima- und Umweltschutz, dass das Springen von Brücken verboten sei und "eine Gefahr für Leib und Leben darstelle". Es bestehe "erhebliche Verletzungs- und Lebensgefahr beim Eintauchen in das Gewässer", heißt es in einer Mitteilung von Freitag. Unter Wasser könnten sich Treibhölzer oder andere Gegenstände befinden, die für den Springenden nicht zu sehen sind, weil sie knapp unter der Wasseroberfläche treiben. Unter anderem seien Kinder und Jugendliche in Thalkirchen gesehen worden, die von der Conwentzbrücke in den Werkkanal gesprungen seien. An dieser Stelle sei das Baden verboten, betont die Stadt in der Mitteilung. Rettungskräfte warnen nach den starken Regenfällen in jüngster Zeit ohnehin davor, wegen der starken Strömung in der Isar baden zu gehen.