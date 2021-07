Die Stadt München muss auch Anhängern der als extremistisch eingestuften Scientology Organisation Geld für ein E-Bike zuschießen. Das hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Die Stadt dürfe den Förderantrag nicht nur deswegen ablehnen, weil die Antragstellerin der hoch umstrittenen Organisation nahesteht, hieß es in dem Urteil. Auf eine mögliche Verfassungsfeindlichkeit der Scientology Organisation und deren Nennung im Verfassungsschutzbericht kommt es aus Sicht des Senats nicht an, wenn die Förderung wie hier einer Bürgerin und nicht der Organisation selbst zugutekommen soll. Die Frau hatte 2018 im Rahmen des Förderprogramms "München emobil" einen Zuschuss für ein Pedelec beantragt. Diesen hatte die Stadt aber abgelehnt, weil die Klägerin sich nicht an die Forderung hielt, keine Werbung mehr für Scientology zu machen. Dagegen zog die Frau vor Gericht. Ihre Klage wurde vom Verwaltungsgericht erstinstanzlich zunächst abgewiesen, mit ihrer Berufung hatte sie nun aber Erfolg. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat der Gerichtshof die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.