Seit Monaten kommt es zu Spannungen zwischen Ausflüglern aus München und dem Umland. Um gemeinsam nach Lösungen für die Verkehrsprobleme zu suchen, soll eine Task Force Ideen und Lösungsansätze zusammenbringen, die möglichst schon an Ostern ihre erste Wirkung zeigen. Das haben Vertreter aus Politik, Tourismus und Nahverkehr bei einer 90-minütigen Videokonferenz am Donnerstag beschlossen, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mitteilte. Das Treffen hatte auf Initiative Reiters sowie des Miesbacher Landrats Olaf von Löwis sowie von Klaus Stöttner, Präsident des Tourismusverbands Oberbayern-München, stattgefunden. "Es geht nicht nur um die Stadt München selbst, sondern um den Großraum München", so Reiter. Dieser stehe unter hohem Wachstum und Zuzugsdruck, "ich werbe daher um Verständnis für das Erholungsbedürfnis". Die Ausflügler müssten sich aber rücksichtsvoll gegenüber Einheimischen und der Natur verhalten. Der Streit war unter anderem im Corona-Sommer hochgekocht, als die Gemeinden am Tegernsee ein Verbot von Tagesausflügen der Münchner forderten.