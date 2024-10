Das Nachtleben tagt in Augsburg

Wird KI die DJs ersetzen? Wer bezahlt den Schallschutz für Clubs? Was kann Pop gegen rechts ausrichten? 300 Experten suchen auf der deutschen Nachtkultur-Konferenz nach Antworten.

Von Michael Zirnstein

„Stadt Nach Acht“ hat Festival-Charakter. Es ist das große Treffen der Nachtakteure in Deutschland. In diesem Jahr steigt es in Augsburg, und einige der örtlichen Clubs und Kulturstätten sind dabei, unter anderem Kantine, Yolo Toast, City Club, 100 Hz oder Zwischenzeit. 300 Macher aus der deutschen Party- und Livemusik-Szene werden hier aufdrehen. Aber, Achtung: „Wir sind nicht einfach ein weiteres Künstlerfestival“, sagte Marc Wohlrabe, einer der bekanntesten Nachtleben-Lobbyisten des Landes neulich bei der Präsentation des Programms.