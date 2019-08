Ein 29-jähriger Obdachloser ist am Freitagmorgen mit vorgehaltener Pistole über den Stachus gelaufen und hat Passanten einen Schrecken eingejagt. Der Mann habe keine Forderungen gestellt, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit. Zeugen hatten kurz nach acht Uhr den Notruf verständigt. Als die Polizei mit etwa zwei Dutzend Beamten anrückte, war der Tatverdächtige bereits Richtung Sendlinger Tor weitergegangen. Dort ließ er sich ohne Widerstand festnehmen. Bei der Waffe handelte es sich um eine schwarze Spielzeugpistole. Der Tatverdächtige habe bei der Befragung durch die Beamten keinen verwirrten Eindruck gemacht, hieß es. Ein Motiv konnten sie gleichwohl nicht erkennen. Ein Ermittlungsrichter sollte noch am Freitag darüber entscheiden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt. Er könnte wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten belangt werden. Außerdem wird der Gebrauch von täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen nach dem Waffengesetz mit einem Bußgeld geahndet.