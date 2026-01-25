Diese Frau hat die Welt in ihrer Hand: So kennen wir Königin Elisabeth I. von ihrem berühmten Armada-Porträt, den kalten Blick, die roten Haare herzförmig um den Kopf frisiert, eine Hand auf dem Globus. Und so kehrt sie wieder, auf die Bühne des Staatstheaters Nürnberg. Die englische Herrscherin wird zur Folie für eine andere „Virgin Queen“, Giacomo Puccinis Turandot. Sie ist dabei nur eine von vielen, denn die mordende Schöne in Kateryna Sokolovas Inszenierung ist in Wahrheit eine Traumgestalt.
Puccinis Oper „Turandot“ am Staatstheater NürnbergBrautalarm mit einem Kabinett attraktiv-verhängnisvoller Frauen
Lesezeit: 2 Min.
In Kateryna Sokolovas „Turandot“ ist die wahre Protagonistin eine Frau, die sich in starke historische Frauenfiguren träumt. Die Inszenierung hat ihre Lücken – doch die musikalische Leistung entschuldigt alles.
Kritik von Paul Schäufele
Starpianist Jan Lisiecki im Porträt:Der Diplomat am Klavier
Der kanadische Pianist Jan Lisiecki liebt den kulturellen Austausch und wird global gefeiert. Warum er Konzerte in den USA nicht absagen würde und dort sogar Entschuldigungsgesten erlebt – ein Gespräch über das Politische in der Kunst in einer vertrackten Welt.
Lesen Sie mehr zum Thema