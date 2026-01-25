Diese Frau hat die Welt in ihrer Hand: So kennen wir Königin Elisabeth I. von ihrem berühmten Armada-Porträt, den kalten Blick, die roten Haare herzförmig um den Kopf frisiert, eine Hand auf dem Globus. Und so kehrt sie wieder, auf die Bühne des Staatstheaters Nürnberg. Die englische Herrscherin wird zur Folie für eine andere „Virgin Queen“, Giacomo Puccinis Turandot. Sie ist dabei nur eine von vielen, denn die mordende Schöne in Kateryna Sokolovas Inszenierung ist in Wahrheit eine Traumgestalt.