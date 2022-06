Von Egbert Tholl, Nürnberg

Es hätte alles ganz anders sein sollen. "Wer ist wir?", erdacht von Fabian Schmidtlein und Greta Călinescu, hätte in der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg stattfinden sollen, in diesem riesigen Nazi-Kolosseum. Blöderweise wurde inzwischen darin Asbest entdeckt, weshalb man nun davor und an der Kongresshalle entlang herumläuft, einen Kopfhörer auf dem Kopf, Stimmen in diesem drin. Doch erst einmal muss man warten, bis die Oldtimer-Rallye vorbei ist. Es ist erklärtes Ziel der Stadt, dass sich die Bürger das Areal erobern. Auch mit alten Autos.

Das Staatstheater Nürnberg hat in dieser Saison hervorragende Arbeit in der Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte der Stadt geleistet, dehnte diese Arbeit bis in die Gegenwart aus, bespielte exzellent erhellend den Saal der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, beteiligte sich am bundesweiten NSU-Diskurs. Diese Präzision fehlt "Wer ist wir?". Allerdings weiß man ja nicht, was gewesen wäre, wenn die Aufführung so hätte stattfinden können wie geplant.

Nun also wandert man mit dem Kopfhörer in der Gegend herum, die Frösche quaken, ins Ohr spricht Max Czollek kluge Sätze zur Erinnerungskultur, verweist auf die Fülle von Nazibauten, die in Deutschland herumstehen - die Kongresshalle ist nach Prora auf Rügen die zweitgrößte Hinterlassenschaft dieser Architektur der Gewalt - und mahnt: "Alles nicht so lange her in diesem Land, und wenn wir nicht aufpassen, ist es auch nicht so lange hin." Es folgt: Süheyla Ünlüs Auswahl von Texten von Betroffenen des NSU-Terrors.

Aydin Aydin (links) und Thorsten Danner setzen im Puppenspiel einen Text von Mohammed Nour Hussein um. (Foto: Konrad Fersterer)

Die an "Wer ist wir?" beteiligten Künstler erhielten keine thematischen Auflagen außer vage den naheliegenden: Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Ortes und dem Hinweis auf eine diverse, bunte, vielfältige Gesellschaft heute. Letztere manifestiert sich vor allem auf der letzten Station des Rundgangs, einem Picknick mit Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern, die ihre unterschiedlichen Lebensgeschichten erzählen, da schlägt das soziokulturelle Anliegen voll durch.

Interessant ist die Wiederkehr eines Themas: In den Siebziger Jahren benutzte Quelle Teile der Kongresshalle, die Arbeitsbedingungen waren wohl hart, gleichwohl war das Versandhaus Anlaufstelle für viele Menschen, die nach Deutschland kamen und einen Job brauchten. Das spielt auch hinein bei Atif Mohammed Nour Hussein, dessen Text Aydin Aydin und Thorsten Danner mit Hilfe einer Zauselpuppe im Rollstuhl umsetzen. Doch dann hüpft ein rotes Eichhörnchen aus dem Busch, und der ohnehin mäandernde Text verliert gegen das Tierchen. Höhepunkt in der Wandelhalle: Die grandiose Annette Büschelberger und Süheyla Ünlü setzen sich mit Texten von Hanna Arendt und Eike Geisel auseinander - das ist gedanklich und in der Härte allen anderen Beiträgen meilenweit überlegen.

Auf eines weist der Rundgang aber zielsicher hin, das betonen sowohl Bürgermeisterin Julia Lehner wie Schauspielchef Jan Philipp Gloger zum Start des Rundgangs: Gegen die in Stein gehauene Identitätsbehauptung des Areals hilft nur, es kulturell zu bespielen. Am besten vielleicht mit einem Ausweichquartier fürs zu renovierende Opernhaus. Dann kommen Hochkulturbesucher nicht umhin, sich mit der NS-Vergangenheit zu beschäftigen.