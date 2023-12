Von Jutta Czeguhn

Verdi vor den Bühnenvorhang, Verdi vor dem Nationaltheater. So wird am kommenden Dienstag, 5. Dezember, die Situation sein. Die Dienstleistungsgewerkschaft mit dem Komponisten-Namen hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatstheater in Teilen Bayerns zu einem weiteren ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass das Publikum der Staatsoper in München Martin Kušejs düstere Inszenierung von Giuseppe Verdis "Macbeth" nur konzertant erleben wird.