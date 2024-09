Von Jutta Czeguhn

Jan Van Goyen, der habe auf einem Kirchturm angefangen, „weil er Wolken so geliebt hat“. Wenn Andreas Warnebold vom niederländischen Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts erzählt, dann fühlt er sich wohl ein wenig wie ein Bruder im Geiste. Denn den Panoramablick schätzt auch er. In all den 30 Jahren, die er nun schon am Gärtnerplatztheater tätig ist, konnte er das Spiel des Lichts am Himmel beobachten. „Wenn im Winter die Sonne gerade so über die Dächer zieht und es unten in den Straßen schon dunkel ist.“ Ja, das seien schon fantastische Momente für einen Maler. Warnebold ist Theatermaler, in dem wohl höchstgelegen Atelier der Stadt, im Malersaal des Gärtnerplatztheaters.