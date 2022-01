Polizei in München

Zwei staatsschutzrelevante Delikte in Obergiesing und Gern beschäftigen die Polizei. Am Freitag zwischen 17 und 20.30 Uhr sprühten noch unbekannte Täter auf die Mauer der Justizvollzugsanstalt Stadelheim mit roter Farbe auf 1,50 mal sechs Metern einen großen Schriftzug. Die Polizei geht von einem eher linksextremen Hintergrund aus. In Gern beschmierten zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, Unbekannte mehrere öffentliche Gebäude, darunter eine Kirche, mit rechten Symbolen und Schriftzügen.