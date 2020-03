Verwirrte oder Provokateure? Hitler-Darsteller haben offenbar Konjunktur. Am Mittwochnachmittag fiel in der Ohlmüllerstraße in der Au ein junger Mann auf, der sich mit schwarzem Filzstift einen schmalen Oberlippenbart im Stil des Massenmörders Adolf Hitler aufgemalt hatte und dazu die Wörter "Be True", was "echt" oder "wahrhaftig" genauso bedeuten kann wie "legitim". Gegen 15.40 Uhr kontrollierten Polizisten den 27-Jährigen. Dabei stießen sie neben dem Hitlerbärtchen auf ein weiteres, aus Staatsschutzsicht noch relevanteres Detail: Der Münchner hatte seinen Oberkörper, der mit vertikalen und horizontalen Strichen bemalt war, nur durch einen geöffneten Mantel bedeckt. Im Brustbereich konnten die Beamten deutlich eine Doppelsigrune erkennen, das Zeichen der SS. Der 27-Jährige wurde deshalb wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Im Januar war ein anderes Hitler-Double, der Österreicher Harald Zenz, im Tal aufgetaucht. Der Hitler-Verehrer hatte beabsichtigt, in einem Lokal eine Rede zur Gründung eines "Germanischen Arbeitervereins" zu halten, scheiterte aber an einem ihm erteilten Hausverbot.