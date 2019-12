Es war fast ein theologisches Programm, das Sprayer in der Nacht zum Nikolaustag über die Wände von vier katholischen Kirchen in Neuhausen, Milbertshofen und Untersendling verteilten. Freilich eines, dessen Quintessenz lautete: "Nieder mit Gott!" Weil die Täter diese schadensträchtige vorweihnachtliche Botschaft mit Parolen gegen Staat und Kirche verbanden, die soziale Revolte forderten und mit dem Anarchy-Symbol signierten, hat das mit der Verfolgung links motivierter Delikte befasste Staatsschutzkommissariat 43 Ermittlungen aufgenommen. Wer in der Dom-Pedro- oder der Torquato-Tasso-Straße, am Milbertshofener oder am Gotzinger Platz Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.