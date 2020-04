Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in der Nähe des S-Bahnhofs Johanneskirchen einen Kabelschacht im Gleisbereich in Brand gesetzt. Mitarbeiter der Bahn entdeckten gegen zwei Uhr zufällig den Rauch, durch das schnelle Eingreifen der beiden Männer konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Es kam zu keinen Störungen im Betriebsablauf oder Zugausfällen wegen des Brandes. Da es in der Vergangenheit in München wiederholt zu Brandstiftungen im Schienenbereich gekommen war, hat nun der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise stünden die Taten miteinander in Zusammenhang und seien linksextremistisch motiviert, so der Verdacht.