Vladimir Jurowski ist offensichtlich ein neugieriger Mensch. Und er hat begriffen, dass selbst die höchste Hochkultur gewinnt, wenn sie aus ihrem Palast ab und zu heraustritt, sich vom Sockel begibt und ein bisschen auf die Menschen zugeht. Und es scheint, als könne man als Musiker diesen Mann, der immerhin Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper ist, ganz gut einfach mal so zum gemeinsamen Spiel anhauen. So geschehen, als er im vergangenen Jahr das Ensemble „Gelber Klang“ mit zeitgenössischer Musik im Schwere Reiter dirigierte. Und so auch jetzt beim 4. Festspielkammerkonzert des Staatsorchesters.

Kontrabassist Florian Gmelin wollte gerne auch mal mit Jurowski, den er als Dirigent ebenso gut kennt, Kammermusik spielen. Am Flügel, zusammen mit anderen Musikern des Staatsorchesters. Dass dieses Konzert dann vor dem eigentlichen Festspielkonzert im Cuvilliés-Theater in selber Besetzung im Bergson stattfindet, ist doppelt schön.

So wurde also am Morgen das „Rheingold“ geprobt, danach ging es nach Aubing, und dort gab es ein hübsches Programm mit Mozart, Reger und Schubert. Es beginnt mit Mozarts Sonate für Fagott und Cello KV 292, hier allerdings in der Fassung für Cello und Kontrabass, das Cello übernimmt dabei die höhere Stimme. Ein zunächst heiteres Stück, das Gmelin am Bass und Yves Savary am Cello mit einer einnehmenden Leichtigkeit spielen. Transparent in der Stimmführung und schön im Klang, tritt die beiläufige Eleganz des Mozartschen Genies hervor. Vor allem auch bei den kurzfristigen Wechseln in Moll, quasi auf dem Absatz wird hier kurz umgedreht, ohne große Betonung, ohne große Verstärkung seitens der Musiker.

Max Regers Streichtrio in a-Moll ist anschließend komplexer, dunkler, vergrübelter – natürlich. David Schultheiß an der Geige, Bratschist Adrian Mustea und Yves Savary zeigen auch hier ein ausgesprochen feines Zusammenspiel und arbeiten aus dem Reger eine Art verhangene Salonmusik heraus. Und immer wieder fällt auf, wie großartig dieser Saal klingt. Wie viel hier von den einzelnen Stimmen zu hören ist, welche Präsenz die Tutti-Stellen haben und was für ein nahezu perfekter Nachhall den Akkorden Prägnanz gibt.

Das sind Klangqualitäten, die besonders in Schuberts „Forellenquintett“ zählen, das nun mit Klavier und Kontrabass ein noch breiteres Klangspektrum hat. Hier kommt dann auch endlich der vom Publikum stolz begrüßte Vladimir Jurowski auf die Bühne. Wobei der sein Bestes tut, eben ganz und gar nicht als Chef aufzutreten. Pointiert in seinen Einsätzen, bleibt er am Flügel trotzdem im Hintergrund. Setzt einen glockigen Klavierklang in den so toll miteinander geformten Streicherklang der Staatsorchestermusiker.

Es ist das bekannteste Stück des Abends und zeigt am meisten, dass diese Musiker eigentlich Orchesterkollegen sind. Das Zusammenspiel hat hier beinahe etwas Symphonisches, breit aufgespannt. Das klingt nicht nach den typischen Kammermusikensembles, hier ist nichts Herbes, nichts Stimmzerpflücktes. Das wird aber, gerade wenn im Schlusssatz das Forellenthema durch die verschiedenen Stimmen gespielt wird, und diese kleinen Blitzlichter etwa auch in der Mittellage der Bratsche deutlich hörbar auftauchen und der Gesamtklang trotzdem erhalten bleibt, zum großen Genuss. Das einfach zu machen, zusammen zu spielen, als Kollegen und Künstler, ob in Aubing oder im Nationaltheater, besticht aber auch durch diese großartige Unbefangenheit der Künstler mit der Hierarchie ihres Hauses und Berufsumfeldes.