Von Jutta Czeguhn

Wie man einen Weltklasse-Tenor in Verlegenheit bringt? Nun, man haut ein supertheatralisches Kompliment raus wie dieses: "Wir haben Laurence Olivier, wir haben Kenneth Branagh und wir haben Allan Clayton." Da hat man ihn also in eine Reihe gestellt mit den größten Bühnen-Hamlets ever, und was macht jener Allan Clayton? Lacht und sagt in untadeligem britischen Understatement-Tonfall: "Oh, that's very kind, but I am not sure about that." Dabei kann er ziemlich sicher sein, dass er die meisten der honorigen Gäste, die zum Staatsempfang in den Kabinettsgarten bei der Allerheiligen-Hofkirche gekommen sind, gerade drüben im Nationaltheater von den roten Samtsitzen gehauen hat. Als Dänen-Prinz, als fulminant singende Hamletmaschine.