Mit „Techno Queen“ verbindet die Staatsoper zwei scheinbar unvereinbare Gattungen. Das Wagnis gelingt, weil die Oper dabei nie zur Nebensache wird.

Techno-Beats, bunte Lichter, eine tanzende Menge: ein ganz normaler Club-Abend – stünden da nicht Kontrabass und Violine vor dem DJ-Pult. „Techno Queen“ heißt das Projekt der Staatsoper, das am Donnerstag Premiere feiert. Laute Tanzmusik trifft in der Inszenierung von Francesco Micheli auf Ausschnitte aus Opern von Gaetano Donizetti.