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Im Foyer von Brainlab„Techno Queen": Wenn die Staatsoper zur Clubnacht lädt

Lesezeit: 2 Min.

„Tod, bist du da?“ Yannick Fischer als Queen Elisabeth (Mitte) blickt zurück auf ihr Leben, hier mit Zhe Liu als Enrico/La morte (rechts).
„Tod, bist du da?“ Yannick Fischer als Queen Elisabeth (Mitte) blickt zurück auf ihr Leben, hier mit Zhe Liu als Enrico/La morte (rechts). Geoffroy Schied

Mit „Techno Queen“ verbindet die Staatsoper zwei scheinbar unvereinbare Gattungen. Das Wagnis gelingt, weil die Oper dabei nie zur Nebensache wird.

Kritik von Benedikt Karl

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Techno-Beats, bunte Lichter, eine tanzende Menge: ein ganz normaler Club-Abend – stünden da nicht Kontrabass und Violine vor dem DJ-Pult. „Techno Queen“ heißt das Projekt der Staatsoper, das am Donnerstag Premiere feiert. Laute Tanzmusik trifft in der Inszenierung von Francesco Micheli auf Ausschnitte aus Opern von Gaetano Donizetti.

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