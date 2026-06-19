Techno-Beats, bunte Lichter, eine tanzende Menge: ein ganz normaler Club-Abend – stünden da nicht Kontrabass und Violine vor dem DJ-Pult. „Techno Queen“ heißt das Projekt der Staatsoper, das am Donnerstag Premiere feiert. Laute Tanzmusik trifft in der Inszenierung von Francesco Micheli auf Ausschnitte aus Opern von Gaetano Donizetti.
Im Foyer von Brainlab„Techno Queen": Wenn die Staatsoper zur Clubnacht lädt
Lesezeit: 2 Min.
Mit „Techno Queen“ verbindet die Staatsoper zwei scheinbar unvereinbare Gattungen. Das Wagnis gelingt, weil die Oper dabei nie zur Nebensache wird.
Kritik von Benedikt Karl
Lesen Sie mehr zum Thema