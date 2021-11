Die Staatsgalerie Neuburg an der Donau in der Residenz öffnet nach einjähriger Schließung wieder - und überrascht mit einer Entdeckung.

Am Dienstag öffnet nach gut einjähriger Schließung wegen der Erneuerung der sicherheitstechnischen Anlagen die Staatsgalerie Neuburg an der Donau wieder. Dann sind nicht nur die historischen Räume in der Residenz wieder zu sehen, sondern auch die Werke der Flämischen Barockmalerei, der diese Galerie - eine der zwölf Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen - gewidmet ist. Die "Vier Jahreszeiten" von Jan Brueghel d. Ä. und Hendrik van Balen kehren aus München zurück, wo sie zwischenzeitlich in der Alten Pinakothek ausgestellt waren. Ebenso die Werke von Anthonis van Dyck, die 2019 für ein Forschungsprojekt nach München gebracht worden waren. Das Bildnis von Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, bislang als Werkstattarbeit eingeschätzt, gilt nun als eigenhändiges Werk von van Dycks und ist ebenfalls wieder zu sehen.