Das Münchner Publikum liebt sein Ballett. Vielleicht, weil es Aufregung nicht nur auf der Bühne gibt seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges?

Zu 98 Prozent ausverkauft – das Publikum ist verrückt nach mehr. Wer ins Nationaltheater geht, sieht: Viele junge Menschen sitzen in den Reihen, anders als sonst im Klassik-Silbermeer. Dass es hinter den Kulissen der Bayerischen Staatsballetts Krisen, Krach und Ranküne gibt, mag mit ihrer Begeisterung nichts zu tun haben. Und doch verstärkt derlei seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges den Theaterdonner.