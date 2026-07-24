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Die Russland-Frage und andere KrisenEine Chronologie der Skandale rund ums Bayerische Staatsballett

Lesezeit: 5 Min.

Ausdrucksstark: Julian MacKay und Madison Young im Ballett „Le Parc“ im Münchner Nationaltheater, fotografiert von Julians Bruder Nicholas MacKay.
Ausdrucksstark: Julian MacKay und Madison Young im Ballett „Le Parc“ im Münchner Nationaltheater, fotografiert von Julians Bruder Nicholas MacKay. Nicholas MacKay/Bayerisches Staatsballett

Das Münchner Publikum liebt sein Ballett. Vielleicht, weil es Aufregung nicht nur auf der Bühne gibt seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges?

Von Susanne Hermanski

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Zu 98 Prozent ausverkauft – das Publikum ist verrückt nach mehr. Wer ins Nationaltheater geht, sieht: Viele junge Menschen sitzen in den Reihen, anders als sonst im Klassik-Silbermeer. Dass es hinter den Kulissen der Bayerischen Staatsballetts Krisen, Krach und Ranküne gibt, mag mit ihrer Begeisterung nichts zu tun haben. Und doch verstärkt derlei seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges den Theaterdonner.

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