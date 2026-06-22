Julia hat Romeo lange überlebt, Gertrud Stein lästert über Picasso, und ein Ledersessel darf auch mittanzen: Bei diesem großen Abend mit dem Bayerisches Staatsballett kann so ziemlich alles passieren.

Was, wenn das Leben rückwärtslaufen würde. Wenn Shakespeares Julia nicht zum Dolch des toten Romeo gegriffen hätte. Nicht den Wächtern mit ihrem letzten Atem zugerufen hätte: „Und lasst mich sterben!“ Was, wenn sie leben und nun zurückblicken würde auf diese weltgrößte Liebesgeschichte. Wie in Edward Clugs Ballett „Radio and Juliet“.