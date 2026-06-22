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BallettDas Bayerische Staatsballett holt die Sterne vom Himmel

Lesezeit: 3 Min.

Technisch herausragend und überaus elegant: Jakob Feyferlik und Violetta Keller in Edward Clugs Ballett – kein Schreibfehler – „Radio and Juliet“.
Technisch herausragend und überaus elegant: Jakob Feyferlik und Violetta Keller in Edward Clugs Ballett – kein Schreibfehler – „Radio and Juliet“. Katja Lotter

Julia hat Romeo lange überlebt, Gertrud Stein lästert über Picasso, und ein Ledersessel darf auch mittanzen:  Bei diesem großen Abend mit dem Bayerisches Staatsballett kann so ziemlich alles passieren.

Kritik von Jutta Czeguhn

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Was, wenn das Leben rückwärtslaufen würde. Wenn Shakespeares Julia nicht zum Dolch des toten Romeo gegriffen hätte. Nicht den Wächtern mit ihrem letzten Atem zugerufen hätte: „Und lasst mich sterben!“ Was, wenn sie leben und nun zurückblicken würde auf diese weltgrößte Liebesgeschichte. Wie in Edward Clugs Ballett „Radio and Juliet“.

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