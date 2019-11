Im Fall der Vergewaltigung der damals 30 Jahre alten Nina F. im April 2013 hat die Staatsanwaltschaft München I die Ermittlungen erneut eingestellt. Zwar bestehe aufgrund der DNA-Spuren kein Zweifel daran, dass der Beschuldigte H. in der fraglichen Nacht Geschlechtsverkehrt mit Nina F. hatte, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Allerdings lasse sich laut Gutachten "weder die Anwendung von Gewalt noch die Ausnutzung einer Widerstandsunfähigkeit der Geschädigten feststellen". Nina F. hatte angezeigt, ein Unbekannter habe sie nach einem Klub-Besuch am 19. April 2013 in einem Park am Maximilianplatz vergewaltigt. Sie hatte zur Tatzeit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut und vermutete, es seien ihr zusätzlich K.o.-Tropfen verabreicht worden. In ihrem Körper fand man das Sperma eines Mannes, der erst drei Jahre später ermittelt werden konnte. Im Januar stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein, da nicht nachzuweisen war, dass der Tatverdächtige erkennen konnte, dass die Frau widerstandsunfähig war. Nachdem beinahe 100 000 Menschen eine Petition unterschrieben hatten, wurde der Fall erneut überprüft - mit gleichem Ergebnis.