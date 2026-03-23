„Wer bummst auch dickere Frauen?“, rappt der maskuline „Rapgod“ – wie er sich gerne selbst nennt – am Sonntagabend im Zenith. „SSIO!“, brüllt die Menge zurück. In den Texten des Deutschrappers sind Phrasen solcher Art keine Seltenheit. Lieder wie „Der Kanalreiniger“ und „Nuttööö“ liefern dafür Beispiele. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um sexualisierte Gewalt im Netz fragt man sich da, ob Selbst-Ironie und Witz reichen, um Sexismus zu relativieren?