„Wer bummst auch dickere Frauen?“, rappt der maskuline „Rapgod“ – wie er sich gerne selbst nennt – am Sonntagabend im Zenith. „SSIO!“, brüllt die Menge zurück. In den Texten des Deutschrappers sind Phrasen solcher Art keine Seltenheit. Lieder wie „Der Kanalreiniger“ und „Nuttööö“ liefern dafür Beispiele. Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um sexualisierte Gewalt im Netz fragt man sich da, ob Selbst-Ironie und Witz reichen, um Sexismus zu relativieren?
SSIO-Konzert in MünchenSexismus oder Satire?
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SSIO rappt im Zenith in München und lässt zwischen Provokation und Überzogenheit erahnen, dass seine Texte inzwischen auch gesellschaftskritisch verstanden werden können.
Kritik von Lena Matuschik
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Andrea Grießmann blickt auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück. Eine Karriere, die mit Mitte 50 abrupt endete. Ein Interview über Attraktivitätsdruck, Älterwerden und abnehmende weibliche Präsenz vor der Kamera.
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