„Wenn die Zukunft Angst macht“ - unter diesem Titel ist Sri Sri Ravi Shankar in diesen Wochen in Europa unterwegs. Er trifft offenbar den Nerv sehr vieler Menschen, so hörten ihm auch in München vor wenigen Tagen 1400 Gäste in einem schnell ausverkauften Hotel-Saal zu. Der 69 Jahre alte Inder ist ein sogenannter spiritueller Lehrer. Er ist Gründer der gemeinnützigen Organisation Art of Living und weltweit als Friedensvermittler und Berater gefragt. Seine Nichtregierungsorganisation (NGO) hat einen konsultativen Status bei den Vereinten Nationen. Kürzlich, am 21. Dezember, leitete er vom UN-Hauptquartier in New York aus eine Meditation, die weltweit übertragen wurde und an der mehrere Millionen Interessierte teilnahmen.
Meditation gegen ZukunftsängsteSri Sri Ravi Shankar: „Wir werden die jetzigen Krisen überwinden“
Lesezeit: 5 Min.
Die Angst vor Kriegen weltweit und die Sorge wegen der Klimakrise verunsichern viele Menschen. Da ist es schön, jemanden zum Jahresanfang zu sprechen, dessen Job es ist, Hoffnung, Mut und Frieden zu vermitteln - und der damit sogar Erfolg hat. Der spirituelle Lehrer aus Indien über Glück und gute Gedanken.
Interview von Ulrike Heidenreich
Umweltforschung:„Unter dem Radar herrscht unglaublicher Optimismus“
Werner Lang, Vizepräsident der TU München für Nachhaltigkeit, hat mit der Uni Stanford einen Pakt geschlossen, um junge Forscher für Umweltthemen zu begeistern. Trotz Trump, der das Wort „Climate“ verboten hat.
Lesen Sie mehr zum Thema