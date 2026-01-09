„Wenn die Zukunft Angst macht“ - unter diesem Titel ist Sri Sri Ravi Shankar in diesen Wochen in Europa unterwegs. Er trifft offenbar den Nerv sehr vieler Menschen, so hörten ihm auch in München vor wenigen Tagen 1400 Gäste in einem schnell ausverkauften Hotel-Saal zu. Der 69 Jahre alte Inder ist ein sogenannter spiritueller Lehrer. Er ist Gründer der gemeinnützigen Organisation Art of Living und weltweit als Friedensvermittler und Berater gefragt. Seine Nichtregierungsorganisation (NGO) hat einen konsultativen Status bei den Vereinten Nationen. Kürzlich, am 21. Dezember, leitete er vom UN-Hauptquartier in New York aus eine Meditation, die weltweit übertragen wurde und an der mehrere Millionen Interessierte teilnahmen.