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KriminalitätDiebe stehlen Tresore bei der SpVgg Unterhaching

Die Polizei sucht nach Zeugen, die beim Sportpark etwas Verdächtiges gesehen haben (Archivfoto).
Die Polizei sucht nach Zeugen, die beim Sportpark etwas Verdächtiges gesehen haben (Archivfoto). IMAGO/Sven Sonntag/Picture Point

Die Geldschränke wurden aus der Vereinsgaststätte und dem Büro des Fußballvereins getragen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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Dass die Kassen beim früheren Fußball-Bundesligisten SpVgg Unterhaching nicht mehr gut gefüllt sind, ist zumindest in der Branche bekannt. Trotz sportlicher Erfolge in der Regionalliga hat der Klub in der vergangenen Saison darauf verzichtet, in die dritte Liga aufzusteigen – die Finanzlage sei dafür zu angespannt, hieß es damals.

Das hat einen oder mehrere Täter freilich nicht davon abgehalten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei der Spielvereinigung einzubrechen. Aus der Vereinsgaststätte am Stadion sowie aus nebenan gelegenen Büroräumen transportierten sie insgesamt drei Tresore ab.

Der Inhalt: Bargeld in einer geschätzten Höhe zwischen fünf- und zehntausend Euro. Die Münchner Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und einen Zeugenaufruf gestartet: Wer in der genannten Nacht in den Straßen am und rund um den Sportpark verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 089 / 29100 in Verbindung zu setzen.

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