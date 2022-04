Von Bari nach Bayern geht die Reise in diesem Roadmovie, der Grieche Victoras (Vasilis Magouliotis) tritt sie im Auto seiner toten Oma an. Auf der Fähre lernt er den Deutschen Mathias (Anton Weil) kennen, gemeinsam geht es weiter. Ist das der Beginn einer großen Liebe? Oder doch eher ein Thriller? In Italien schlägt Mathias vor, dass sie Landstraße statt Autostrada fahren sollen. Victoras sträubt sich: Er wisse doch nicht, ob er einen Serienmörder mitnehme, der ihn in einer abgelegenen Gegend zerstückeln würde. Stelios Kammitsis' Film lief auf vielen Festivals, jetzt ist er bei der "Queerfilmnacht" in ausgewählten Kinos zu sehen.

Sprung ins kalte Wasser, GR/CY/IT 2021, Regie: Stelios Kammitsis, Mi., 13. April, 21 Uhr, Arena, Hans-Sachs-Straße 7