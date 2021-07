Bei den European Championships 2022 in München steht der grobe Zeitplan fest. So finden die Leichtathletik-Wettbewerbe der Multi-Europameisterschaften im Olympiastadion und in der Innenstadt zwischen 15. und 21. August statt, Beachvolleyball wird im selben Zeitraum auf dem Königsplatz ausgetragen. Bahnradsport, BMX, Rudern und Klettern kommen in der ersten EM-Woche dran, Tischtennis in der Rudi-Sedlmayr-Halle fast über den gesamten Zeitraum hinweg. Bei der zweiten Austragung der Multi-Europameisterschaften sind von 11. bis 21. August insgesamt 176 Medaillen-Entscheidungen in neun Sportarten zu sehen, auch in den paralympischen Wettbewerben Kanu-Rennsport und Rudern. Erwartet werden 4700 Sportler aus 50 Nationen.