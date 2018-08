2. August 2018, 18:46 Uhr Sportler und DJ Fußball ist Nebensache

Die Stadt überrascht mit der Wahl ihrer Botschafter für die EM-Bewerbung 2024

Von Heiner Effern

Vielleicht ist Philipp Lahm ja doch eine Fehlbesetzung. Er war Weltmeister, Champions-League-Sieger, x-mal Deutscher Meister, das stimmt schon. Aber halt alles im Fußball. Ein bisschen eindimensional, der Mann. Ob sich so einer wirklich eignet als Botschafter der Bewerbung für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Im Fußball?

Gut, dass der frühere Profi beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Botschafter bereits untergekommen ist. In seiner Heimat München, so steht zu befürchten, wäre er schlicht durchgefallen. Die Stadt hält was auf sich, sie ist schon ein bisschen mehr als der FC Bayern und der TSV 1860. Mehr als nur Fußball. Zumindest erweckt die Wahl ihrer drei Botschafter für die Euro 2024 diesen Eindruck. Mit dem Trio aus der Paralympics-Siegerin im Monobob, Anna Schaffelhuber, Ski-Weltcupsieger Linus Straßer und DJ Hell ist München ein echter Überraschungscoup gelungen. Nicht einmal hartgesottene Experten wären darauf gekommen.

Das mag zum einen daran liegen, dass die drei ihre Wurzeln nicht alle in München haben. DJ Hell zum Beispiel stammt aus dem Chiemgau, wo er übrigens auch als nun überregional berühmter DJ und Produzent als Trikotsponsor seines Heimatvereins TSV Altenmarkt tätig ist. Anna Schaffelhuber ist in Regensburg geboren, steht aber für die Sportstadt, die München noch viel lieber gewesen wäre: Die Paralympics-Siegerin im Monobob kennt den goldenen Glanz der Ringe, mit denen sich München 2018 auch so gerne geschmückt hätte. Linus Straßer, der dritte im Bunde, bringt als Münchner den Wintersport und den Fußball wieder zusammen: Er startet immerhin für den TSV 1860 München.

Die Stadt dürfte mit diesen drei Botschaftern ein Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen. Zweifellos sind es spannende Persönlichkeiten, die über mehr als über ihre Leidenschaft für Fußball sprechen können. Die etwas erlebt haben, die sich durchgesetzt haben, die ihre Karriere nicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Nun bleibt aber abzuwarten, ob sich der Fußballfan so fußballfern bewerben lassen will. Am 16. September wird das Trio erstmals beim Outdoor-Festival im Olympiapark auftreten. Dort macht die DFB-Kampagne für die Euro 2024 Station, das Motto heißt "United by Football". Was im Fußball stets hochtrabend klingt, das hat München mit seinen Botschaftern bereits konsequent umgesetzt: Ohne den Fußball hätte das Trio Schaffelhuber-Straßer-DJ Hell wohl nie zusammengefunden. Klingt gut, auch wenn man ahnt, dass da noch ein zweiter Grund vorliegt: Der Münchner Fußballer Philipp Lahm hatte schon beim DFB zugesagt.