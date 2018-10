12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Einzelhandel Sport Schuster setzt Statement an die Konkurrenz

Sport- und Outdoorartikel boomen. Der In der Innenstadt buhlen mehrere große Häuser um Kunden, die sich mit Wanderschuhen, Schlafsäcken oder Fußballtrikots ausstatten wollen.

Von Sabine Buchwald

Natürlich schauen sie alle, was der Schuster da gebaut hat, und wie er sich nach der Wiedereröffnung präsentiert: die Konkurrenten Scheck, Globetrotter, Karstadt Sport, Bittl und sicher auch der französische Sportartikeldiscounter Decathlon. 1000 Quadratmeter mehr in Münchner Bestlage, das ist ein Statement an die Wettbewerber. Was sofort ins Auge fällt bei Schuster: das alte Frühlingsgrün als Markenfarbe. Und wie betont münchnerisch das Traditionshaus weiterhin daherkommt. Das soll wohl auch der Schriftzug "Servus" vermitteln, der auf Fensterscheiben, Monitoren und Katalogen prangt.

Der Lateiner weiß, der süddeutsche Gruß bedeutet übersetzt "Sklave" oder "Knecht", und dem Kunden zu Diensten sein, das will man auch bei Schuster. "Unser Pfund sind die Beratung und der Service", erklärt Rainer Angstl, der mit Flori Schuster die Geschäfte des Sporthauses führt. Deshalb trainieren sie die Verkäufer in der hauseigenen Akademie auf Verkaufssituationen mit Kunden von nah und fern, Chinesen, Araber, Ostfriesen, wer auch immer in die Rosenstraße kommt. 1,5 Millionen waren es vor dem Umbau 2015. Im Internet könne man Eins-zu-eins-Gespräche schließlich nicht führen. Und die Schale eines Skischuhs passend für den Fuß ausfräsen, ebenfalls nicht. Doch auch der Online-Handel wächst etwas und beträgt derzeit etwa zehn Prozent.

"Retail is not dead", sagt Angstl, und beweist, dass er sich auf den Inforeisen durch die USA adäquat verständigen konnte. So ein Haus wie den Schuster gebe es dort nirgends, erzählt er. Also haben sie die Chance genutzt und sich vergrößert. Wo früher die Hypo-Pensionskasse war, kann man jetzt auch trinken und essen, im Keller gibt es eine Radlwerkstatt und die hauseigenen Schneiderinnen arbeiten für alle sichtbar im dritten Stock hinter Glas. Das alles hat einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Wahrscheinlich eine gute Investition für den 1913 gegründeten Betrieb, denn "die Sportartikelbranche verzeichnet einen stabilen Wachstumskurs", sagt Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. "Ein Milliardengeschäft." Wachstumstreiber beim Sport seien Wanderschuhe und alles, was man für den Winter braucht, sagt Ohlmann. Insgesamt mache der Einzelhandel in München etwa elf Milliarden Euro Umsatz, davon zehn Prozent im Internet.

Aufs Wohlfühlen und Wiederkommen setzen die Einzelhändler. Das, so hofft man in der Branche allgemein, lässt sich erreichen, wenn der Einkauf mit Erlebnis und Emotion angereichert wird. Bei Globetrotter spricht man deshalb von "Erlebniswelten". Das gleichfalls spektakulär große Haus am Isartor habe "ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Schuster", sagt Sprecherin Alix von Melle. "Unsere Sortimente ergänzen sich." Globetrotter versteht sich als Ausrüster für Abenteuer und Sportreisen.

So kann man bei Globetrotter etwa testen, wie es sich anfühlt, Boote zu Wasser zu lassen, bei minus 25 Grad in Schlafsäcke zu schlüpfen und Isomatten Probe zu liegen. Das alles geht natürlich nur im Laden. Auf Anweisung der Firmenzentrale in Hamburg darf von Melle keine Zahlen nennen. Aber dass der Outdoor-Spezialist zweigleisig ganz gut fährt, bekommt man dann folgendermaßen ausgedrückt: "Globetrotter hat mit dem stationären Handel und dem Online-Handel zwei Vertriebsformen mit gleich wichtiger Bedeutung."

Der Kunde kauft also mal on-, mal offline. Großer Vorteil am Internetkauf ist das Rückgabeangebot. "Die Deutschen sind Retouren-Weltmeister", sagt Ohlmann. Aber nicht alle Geschäfte tauschen Ware um oder nehmen sie gar zurück. Eine rechtliche Verpflichtung gibt es dafür auch nicht. Klar aber ist: Wer verkaufen will, muss dem Kunden Angebote machen oder Möglichkeiten schaffen, die über die passenden Größen im Lager hinausgehen.

Viele Sportsachen werden für den Alltag gekauft

Bei Karstadt-Sport hat man das verstanden, aber noch nicht hinreichend umgesetzt. Dort arbeitet man an einem Konzept. Ein Umbau stehe im nächsten Jahr an, sagt Erik Walter, Filialleiter des Münchner Hauses. Etwas anders als bei Schuster konzentriere man sich auf den Durchschnittssportler. Teamsport, Fitness, Urban-Outdoor, keine super hochpreisigen Marken. Die Kunden dürfen gerne auch online kaufen, "aber dann am besten auf der Seite von Karstadt-Sport". Walters Prognose für den Sporthandel: "steigend und wachsend". Denn Sport gehöre zum Lebensstil. "Wir wollen doch alle gesund alt werden, oder?"

Da passt es eigentlich nicht so recht, dass bei Sport Scheck - das Sporthaus gehört zur Otto-Gruppe - das Geschäft deutschlandweit "mehr oder weniger stagniert". Das hatte der Konzern diesen April veröffentlicht. Aktuelles aus Münchner Sicht will das Unternehmen im Augenblick nicht preisgeben. Und auch ein Gerücht, das bei Branchenkennern im Umlauf ist, weder bestätigen noch bestreiten, nämlich dass man nach einer neuen Immobilie in München suche.

Der Trend, fast die Pflicht, egal in welchem Alter jung und dynamisch zu wirken, lässt sich mit sportlicher Mode wohl am besten umsetzen. Davon profitiert die Branche und nicht zuletzt profitieren die hochbezahlten Markenbotschafter aus Fußball, Tennis oder Leichathletik. Die zunehmende Vermischung von Sport und Style sei der Trend in den Sporthäusern, sagt Ohlmann. Die Hälfte der Sportschuhe und Bekleidung werde nicht für den Sport, sondern für den Alltag gekauft.

Allerdings bekommen die Häuser mit den sogenannten Flagship-Stores der Marken starke Konkurrenz. Sport Münzinger, noch ein bisschen älter als Schuster, inzwischen von der Familie übernommen, war jahrelang "eine Erfolgstory vor dem Herrn", wie Rainer Angstl es ausdrückt. Seit zwei Jahren aber verkauften sich die Fußballtrikots nicht mehr ganz so gut. Die Frage, wie es mit Münzinger künftig weitergeht, wird die Schusters als nächstes beschäftigten. "Langweilig wird uns nicht."