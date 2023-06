Von Michael Zirnstein

Kaum einer erklärt komplexe philosophische Sachverhalte so treffend naiv in einem Reim wie Peter Brugger: "Das ist das Drama mit dem Karma / Keiner weiß, ob er schon mal da war", stellt der Sänger und Gitarrist der Sportfreunde Stiller im Stück "Drama mit dem Karma" auf dem aktuellen, achten Album "Jeder nur ein X" fest. Und da hat er Recht, denn wie soll einer erst bei seinen zahlreichen Vorleben durchblicken, wenn man noch nicht einmal weiß, was er vor zehn, 20, 30 Jahren angestellt hat?