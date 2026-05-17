Bevor hier das bis zuletzt nie hinausposaunte Geheimnis gelüftet wird, welche Stargäste die Sportfreunde Stiller zur Zugabe auf die Bühne holten, kurz noch eine andere Enthüllung: So läuft eine Aftershow-Party bei Münchens größten Popstars ab. Sagenumwoben hemmungslos, wie kurz zuvor auf der Bühne im Song „Komm schon“ angedeutet? „All die Sachen, die die wilden Rocker machen ...“