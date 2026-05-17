Bevor hier das bis zuletzt nie hinausposaunte Geheimnis gelüftet wird, welche Stargäste die Sportfreunde Stiller zur Zugabe auf die Bühne holten, kurz noch eine andere Enthüllung: So läuft eine Aftershow-Party bei Münchens größten Popstars ab. Sagenumwoben hemmungslos, wie kurz zuvor auf der Bühne im Song „Komm schon“ angedeutet? „All die Sachen, die die wilden Rocker machen ...“
Auf „Happy Birthday“-TourSo feierten die Sportfreunde Stiller 30-Jähriges in der Olympiahalle
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Ein Jubelkonzert von Freunden für 15 000 Freunde: Die „Sportfreunde Stiller“ werden zuhause hochemotional und holen sich zur Zugabe die einzige Münchner Band auf die Bühne, die ihnen vom Erfolg her das Wasser reichen kann.
Kritik von Michael Zirnstein
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