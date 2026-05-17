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Auf „Happy Birthday“-TourSo feierten die Sportfreunde Stiller 30-Jähriges in der Olympiahalle

Lesezeit: 4 Min.

Gingen zusammen durch viele wunderbare, aber auch ein paar schwere Jahre, die es zu feiern gilt: Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof (von links) .
Gingen zusammen durch viele wunderbare, aber auch ein paar schwere Jahre, die es zu feiern gilt: Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof (von links) . Robert Haas

Ein Jubelkonzert von Freunden für 15 000 Freunde: Die „Sportfreunde Stiller“ werden zuhause hochemotional und holen sich zur Zugabe die einzige Münchner Band auf die Bühne, die ihnen vom Erfolg her das Wasser reichen kann.

Kritik von Michael Zirnstein

Bevor hier das bis zuletzt nie hinausposaunte Geheimnis gelüftet wird, welche Stargäste die Sportfreunde Stiller zur Zugabe auf die Bühne holten, kurz noch eine andere Enthüllung: So läuft eine Aftershow-Party bei Münchens größten Popstars ab. Sagenumwoben hemmungslos, wie kurz zuvor auf der Bühne im Song „Komm schon“ angedeutet? „All die Sachen, die die wilden Rocker machen ...“

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Dokumentarfilm zum 30-jährigen Bestehen der Band
:Die Sportfreunde Stiller sprechen über das „Game-Over-Gefühl“

Münchens liebste Lieblingsband wird 30, gefeiert wird mit großer Tour, neuem Album – und einem Dokumentarfilm, der von einer rauschhaften Pop-Karriere erzählt. Aber auch Krisen und Phasen der Entfremdung sind Themen.

Von Bernhard Blöchl

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